Levantamento da Microsoft: Avanço da IA no trabalho aumenta produtividade, mas falta de direção na liderança e em tempos de adoção de novas tecnologias

O relatório da Microsoft analisou o impacto da IA no trabalho de um grande número de profissionais, e descobriu que o avanço em geral resultou em maior produtividade. Apesar disso, a pesquisa descobriu também que quase metade dos profissionais entrevistados não estão completamente satisfeitos com quanto seus líderes usam a tecnologia, e um quarto deles afirmaram não ter se sentido bem preparados para usar a IA no trabalho. A coluna de Sofia Esteves fornece mais informações sobre como líderes excepcionais se desenvolvem em ambientes virtuais, enquanto a pesquisa em relação às mulheres no Brasil reforça a importância de empresas criarem ambientes de trabalho mais inclusivos. Desde que a adoção da IA no trabalho aumentou, fraudes em vagas de emprego também começaram a ser notadas, impactando a confiança do RH, segundo pesquisa. Por fim, o relatório descobriu que falta de preparo é o fator principal que leva a eliminarem candidatos em processos seletivos. Para a pesquisa publicada,dio a confiança do RH levará ao fracasso neste setor

Levantamento da Microsoft aponta que o avanço da inteligência artificial no trabalho é um caminho para maior produtividade, mas pode ser um desafio para apenas um quarto dos profissionais, segundo pesquisa realizada em diversos países.

O que tem levado empresas a adotar esta medida e como resta a liderança em um ambiente repleto de novas tecnologias são temas abordados em destaque na coluna de Sofia Esteves. No Brasil, 45% das mulheres entrevistadas acreditam que a maternidade está comprometendo o seu crescimento profissional, segundo pesquisa, precisando de maior atenção por parte dos empregadores. Falta de preparo é o principal fator que leva a eliminação de candidatos em processos seletivos, de acordo com pesquisa.

Por fim, fraudes em vagas de emprego impactam negativamente a confiança no RH, de acordo com um levantamento





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