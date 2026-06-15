Leticia Colin homenageia tia Adriana Colin por indicação na carreira e legado na TV

Atriz Leticia Colin publica homenagem à tia, a jornalista e apresentadora Adriana Colin, destacando sua influência na carreira desde os 8 anos e celebrando sua trajetória na TV, incluindo passagens pelo Banana Split, Fantasia e Domingão do Faustão.

No Instagram, a atriz Leticia Colin compartilhou uma homenagem emocionante à sua tia, Adriana Colin , no dia do aniversário desta. Leticia destacou a importância da tia em sua vida e carreira, relembrando que foi Adriana quem a indicou para uma agência de atores e modelos quando tinha apenas oito anos.

A homenagem celebra não apenas a trajetória profissional de Adriana, mas também suas qualidades pessoais, descritas como uma mulher radiante, cheia de energia, sorridente e com uma presença marcante de 1,80 metro de jornalismo elegante. Leticia também fez referências a momentos específicos da carreira da tia, como sua passagem pelo grupo Banana Split e a apresentação do programa 'Fantasia', no SBT, em 1998.

A mensagem reforça o vínculo familiar e a admiração que sente pela tia, culminando em declarações de amor e gratidão. Adriana Colin construiu uma carreira sólida na televisão brasileira, particularmente conhecida por seu trabalho como jornalista e apresentadora. Ela integrou a formação original do grupo Banana Split, famoso por suas coberturas carnavalescas, e mais tarde apresentou o programa 'Fantasia', no SBT, em 1998.

No entanto, seu maior reconhecimento público veio durante sua passagem pelo 'Domingão do Faustão', na Rede Globo, onde permaneceu de 2002 a 2013. Nesse período, Adriana consolidou sua imagem como uma comunicadora versátil e carismática, participando de diversas quadros e tornando-se uma figura familiar para o público. Sua saída do programa, em 2013, marcou o fim de uma fase importante, mas não encerrou sua trajetória, que continuou a evoluir com outros projetos na mídia.

A narrativa de Leticia Colin ressalta como a indicação de Adriana foi um passo decisivo em sua própria carreira artística. Aos oito anos, Leticia foi levada pela tia para uma agência de atores e modelos, um gesto que, segundo ela, foi realizado com "gentileza, firmeza e muito amor". Esse apoio familiar ilustra a rede de incentivo que frequentemente sustenta o ingresso de jovens no entretenimento.

A homenagem pública de Leticia não apenas exalta Adriana como profissional, mas também como uma figura de acolhimento, mencionando como a tia a recebeu em sua casa em São Paulo em momentos de necessidade. A celebração da maternidade, através da referência "Viva a maternidade", e a menção à mãe de Leticia, ampliam a mensagem para enaltecer o papel das mulheres da família, destacando a transmissão de força e vitalidade entre gerações.

A publicação, portanto, transcende os limites de uma simples homenagem de aniversário, tornando-se um testemunho sobre a influência positiva de tias e mães na formação pessoal e profissional





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