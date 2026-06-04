Leticia Colin exige preparação intensa e cuidado mental para cenas trágicas como a morte de Arthur em 'Quem ama cuida'

A atriz Leticia Colin compartilhou bastidores das gravações da morte de Arthur em 'Quem ama cuida' e destacou a importância do trabalho em equipe e da saúde mental para encarar cenas de forte impacto emocional.

A atriz Leticia Colin divulgou em suas redes sociais um vídeo que mostra os bastidores das complexas cenas da morte do personagem Arthur Brandão , interpretado por Antonio Fagundes , na novela 'Quem ama cuida'.

Nas imagens, é possível observar a intérprete de Adriana em momentos de preparação intensa para as fortes emoções que a personagem vivenciaria ao descobrir o assassinato do marido. A artista destacou o trabalho colaborativo de toda a equipe, agradecendo especialmente ao preparador de elenco Tel, e mencionou a importância das 'delicadezas de um time' no processo criativo.

A cena foi um marco na trama, pois o empresário é morto logo após o casamento com Adriana, que se torna uma das principais suspeitas do crime. Este é mais um trauma na trajetória da personagem, que já havia ficado viúva e perdido sua casa em uma enchente no início da novela. Nos próximos capítulos, Adriana será presa injustamente.

Leticia Colin, em entrevista ao EXTRA, explicou como lida com situações tão extremas, ressaltando a importância do cuidado com a saúde mental e do autoconhecimento para evitar 'gatilhos' e manter a tranquilidade necessária para o trabalho. A atriz enfatiz que cuida de si mesma para que a personagem possa 'ir e vir com bastante tranquilidade'. A publicação recebeu muitos elogios dos seguidores, que reconheceram a potência da atuação e a sensibilidade do processo





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