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Lesão Grave Ameaça Participação de Estêvão na Copa do Mundo de 2026

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Lesão Grave Ameaça Participação de Estêvão na Copa do Mundo de 2026
EstêvãoChelseaCopa Do Mundo 2026
📆4/22/2026 7:26 PM
📰JornalOGlobo
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Jovem atacante do Chelsea e artilheiro da seleção brasileira sofre lesão grave na coxa e pode ficar de fora da Copa do Mundo de 2026. Outras notícias do cenário esportivo e nacional também são destacadas.

A possibilidade de Estêvão , jovem promessa do Chelsea e peça fundamental na seleção brasileira sob a liderança de Carlo Ancelotti, perder a Copa do Mundo de 2026 paira sobre o futebol nacional.

O atacante de apenas 18 anos, que rapidamente se tornou o artilheiro do Brasil desde a chegada do técnico italiano, sofreu uma lesão grave na coxa direita durante a partida contra o Manchester United. O diagnóstico, confirmado pelo jornal The Athletic, aponta para uma lesão de grau quatro, o que coloca em séria dúvida sua participação em futuras convocações e, principalmente, na Copa do Mundo de 2026.

A lesão não apenas ameaça o futuro próximo do jogador, mas também pode significar o fim prematuro de sua temporada de estreia no clube inglês, onde vinha demonstrando um desempenho notável. Estêvão se destacou rapidamente na seleção brasileira, liderando o ranking de gols marcados com cinco gols em apenas sete jogos sob o comando de Carlo Ancelotti.

Sua capacidade de finalização é impressionante, com seis finalizações no gol nesse mesmo período, além de seis cruzamentos certos, demonstrando sua versatilidade e contribuição para o ataque da equipe. Os números, fornecidos pelo Sofascore, evidenciam a importância do jovem atacante para o esquema tático da seleção. A lesão sofrida contra o Manchester United, no último sábado, foi um duro golpe para o Chelsea e para a torcida brasileira, que acompanhava com entusiasmo o desenvolvimento do jogador.

Exames de ressonância magnética realizados na última segunda-feira confirmaram a gravidade da lesão, e a equipe médica do Chelsea já temia o pior antes mesmo dos resultados. A recuperação completa e o retorno aos gramados ainda são incertos, o que aumenta a preocupação com sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Em sua temporada de estreia no Chelsea, Estêvão participou de 36 jogos, marcando oito gols e fornecendo quatro assistências, incluindo três gols em sete partidas da Liga dos Campeões, consolidando sua posição como um dos talentos mais promissores do futebol mundial. Além da preocupação com a lesão de Estêvão, o cenário do futebol brasileiro é marcado por outras notícias relevantes.

A SAF do Botafogo recorreu à Justiça para impedir que jogadores solicitem a rescisão indireta de seus contratos, em meio a atrasos nos pagamentos de direitos de imagem. Os atletas, com dois meses de atraso, buscam uma reunião com John Textor para discutir a situação. Em outra frente, um padre está envolvido em uma disputa judicial com a família de Preta Gil, acusado de intolerância e racismo religioso.

O sacerdote teria feito comentários ofensivos durante uma homilia transmitida ao vivo, questionando o poder dos orixás em relação à saúde de Preta Gil. O caso resultou em um acordo de retratação. No âmbito dos eventos, a produção do show de Karol G no Rio de Janeiro, agendado para o dia 2 de maio na Praia de Copacabana, aumentou a estrutura da apresentação para a terceira edição do 'Todo Muno no Rio'.

Por fim, a final do BBB 26, com a vitória de Ana Paula Renault, registrou a maior audiência do ano na TV e se tornou o assunto mais comentado no X, demonstrando o impacto do reality show na cultura popular brasileira. A diversidade de notícias reflete a complexidade e a dinâmica do cenário nacional, que abrange desde o esporte e o direito até a religião e o entretenimento

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