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Lesão de Raphinha preocupa Brasil para duelo decisivo contra a Escócia na Copa do Mundo 2026

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Lesão de Raphinha preocupa Brasil para duelo decisivo contra a Escócia na Copa do Mundo 2026
RaphinhaBrasilCopa Do Mundo 2026
📆6/20/2026 2:58 AM
📰JornalOGlobo
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Raphinha sente dores na coxa direita durante jogo contra o Haiti e é substituído. Seleção não pode trocar jogadores lesionados por regra da Fifa. Brasil enfrenta Escócia na última rodada do Grupo C.

O atacante Raphinha , da seleção brasileira, gerou preocupação após sentir dores na coxa direita durante a partida contra o Haiti, realizada pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Barcelona foi substituído ainda no primeiro tempo por Rayan, e no banco de reservas foi visto conversando com o médico Rodrigo Lasmar, colocando a mão na região lesionada. O técnico Carlo Ancelotti imediatamente se aproximou para consolar o atleta, ciente do histórico recente de lesão no bíceps femoral da mesma perna, sofrida em amistoso contra a França no final de março.

A situação é delicada, pois uma possível saída de Raphinha da competição não poderia ser compensada com uma substituição no elenco. O prazo para trocas de jogadores na lista de convocados se encerrou 24 horas antes da estreia do Brasil contra Marrocos, que terminou em empate por 1 a 1. Assim, a seleção brasileira não pode mais alterar sua relação de atletas, exceto em caso de goleiros.

A Fifa exige que cada equipe tenha três goleiros disponíveis por partida; se um deles se lesionar, a substituição é permitida. Caso contrário, o time perde o jogador lesionado para o restante do torneio. A partida contra o Haiti foi marcada por grandes emoções, incluindo a atuação de destaque de Matheus Cunha, autor de dois gols, que comemorou com gestos de surfista. Vini Jr. também brilhou, participando dos três gols da noite.

O Brasil venceu por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C, com quatro pontos, um a mais que Marrocos, que venceu a Escócia por 2 a 0. Já o Haiti, que havia perdido para a Escócia na estreia, está eliminado, sem chances de avançar. A última rodada da fase de grupos será na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, contra a Escócia.

O Brasil precisa de um empate para garantir a classificação, mas a vitória pode não ser suficiente para assegurar o primeiro lugar, dependendo do resultado do jogo entre Marrocos e Haiti. Rayan, substituto de Raphinha, tornou-se o jogador mais jovem a atuar pelo Brasil em uma Copa desde 1970, ocupando a sexta posição no ranking histórico liderado por Pelé.

O técnico Carlo Ancelotti, que já enfrenta desafios táticos com a ausência de Neymar, agora precisa lidar com a incerteza sobre a condição física de Raphinha. O atacante do Barcelona é peça importante no esquema ofensivo, e sua possível baixa seria sentida, especialmente em um momento em que a equipe busca entrosamento. O departamento médico fará exames detalhados para avaliar a gravidade da lesão.

Enquanto isso, a seleção se prepara para o duelo decisivo contra a Escócia, com a confiança elevada após a convincente vitória sobre o Haiti. O Brasil busca não apenas a classificação, mas também recuperar o prestígio de ser uma potência mundial, após anos de oscilações. A torcida espera que o time mantenha o ritmo e evite surpresas, enquanto Ancelotti trabalha para adaptar o elenco às circunstâncias.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser um teste de fogo para a nova geração, e cada detalhe, como a lesão de Raphinha, pode ter impacto no desempenho coletivo

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