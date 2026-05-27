Lesão de Bernard encerra partida entre Atlético Mineiro e Academia Puerto Cabello

O confronto foi interrompido após a contusão de Bernard, com o Atlético Mineiro dominando as ações ofensivas, mas sem conseguir marcar, enquanto a Academia mostrou resistência defensiva.

A partida entre Atlético Mineiro e Academia Puerto Cabello foi marcada por uma sequência de lances intensos e pela interrupção precoce devido a uma lesão de Bernard , jogador do Galo.

Nos minutos iniciais, o Atlético demonstrou boa movimentação ofensiva, com Natanael realizando uma finalização de direita, ainda de fora da área, após assistência de Maycon, chute que foi bem colocado mas acabou sendo bloqueado pela defesa adversária. Pouco depois, Tomás Cuello também tentou o próprio chute de direita, novamente de fora da grande área, recebendo passe de Bernard; a bola foi desviada para fora antes de alcançar o alvo.

As oportunidades seguiam surgindo, porém a falta de precisão nas finalizações impedia a conversão em gols. Ruan Tressoldi, em um momento de cabeceio dentro da área, encontrou a rede numa posição perigosa, mas a tentativa foi desperdiçada, resultando em chance perdida após cruzamento de Bernard que veio de escanteio. Em sequência, Maycon buscou novamente o ataque, chutando com a esquerda de longe, porém o disparo foi bloqueado, sendo a assistência novamente proveniente de Cuello.

A equipe de Porto Cabello, apesar da pressão, tentou responder com jogadas individuais, como a de Robinson Flores, que finalizou com a esquerda a partir do lado direito da área, chute que também foi defendido. A presença de Gustavo González, que ficou para trás das linhas defensivas, gerou uma falta na região mais avançada do campo, interrompendo momentaneamente o fluxo da partida. Pouco depois, Renan Lodi, do Atlético, sofreu uma falta na mesma zona, provocando nova pausa no jogo.

O incidente envolvendo Bernard culminou na parada da partida: o jogador caiu após uma colisão, recebendo tratamento médico no campo, o que levou o árbitro a encerrar o confronto antes do tempo regulamentar. A decisão gerou debate entre torcedores e comentaristas, que questionaram a gravidade da lesão e a política de substituições adotada pelos clubes.

Ainda que a partida não tenha encontrado um desfecho convencional, os lances registrados exibiram a intensidade típica dos confrontos sul-americanos, com trocas de passes rápidos, cruzamentos precisos e tentativas de chutes de longa distância. O Atlético, embora dominante em posse de bola, não conseguiu concretizar as oportunidades criadas, enquanto a Academia Puerto Cabello demonstrou resistência defensiva e aproveitou momentos de contra-ataque, especialmente nas jogadas lideradas por Gustavo González.

O futuro da partida será decidido pelos dirigentes, que deverão avaliar se o resultado será registrado como derrota, vitória ou se haverá uma nova data para conclusão, conforme as normas da confederação sul‑americana de futebol





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