Lateral Alex Sandro sofre lesão no músculo adutor durante amistoso e é cortado da Copa América. Wesley, do Flamengo, é convocado como substituto. Jogador lamenta oportunidade perdida e foca em recuperação.

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No entanto, foi no amistoso preparatório contra um adversário não especificado, aos 16 minutos do primeiro tempo, que o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória brasileira após sentir dores na coxa esquerda. Exames realizados pela comissão médica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o que inviabilizou sua permanência na competição.

Com isso, a comissão técnica optou pela convocação de Wesley, lateral do Flamengo, para substituí-lo na lista final da Copa América. Alex Sandro, em nota oficial, afirmou estar vivendo um dos momentos mais difíceis da carreira. O lateral destacou o sonho que tinha de representar o Brasil em uma Copa América e lamentou que a oportunidade tenha sido interrompida por uma lesão justamente às vésperas da estreia da equipe.

"Dói não poder continuar vestindo a camisa da Seleção Brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção", escreveu o jogador. Alex Sandro agradeceu o apoio recebido de familiares, companheiros de equipe, torcedores e membros da comissão técnica. O atleta garantiu que seguirá focado na recuperação e demonstrou confiança em retornar ainda mais forte aos gramados. A lesão aconteceu durante a partida amistosa.

Após realizar um cruzamento pela linha de fundo, o lateral sentiu o problema muscular, levou a mão à parte posterior da coxa e caiu no gramado. Chorando, ele precisou ser substituído e recebeu o apoio dos companheiros antes de deixar o campo. Wesley, que contava com o jogador como uma das opções para a lateral direita durante a pré-temporada, foi chamado para assumir a vaga e já se integrou ao grupo que treina para a competição continental.

A perda de Alex Sandro representa um baque significativo para a Seleção, uma vez que ele era considerado titular absoluto e peça fundamental no esquema tático do técnico Dorival Júnior. A lesão ocorre em um momento crítico, faltando menos de duas semanas para a estreia do Brasil no torneio, que será contra a Bolívia, em 17 de junho, nos Estados Unidos.

O lateral-esquerdo vinha de uma temporada consolidada no futebol italiano, defendendo a Juventus, e era saw com um dos jogadores mais experientes e confiáveis do elenco. Sua saída abre空间 para Wesley, que terá a chance de atuar pela primeira vez em uma grande competição pela seleção principal. A comissão técnica agora trabalha para recompor a defesa e definir se fará mais alguma alteração na lista de 23 jogadores.

O grupo se prepara em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para os últimos ajustes antes da viagem aos EUA. Enquanto isso, Alex Sandro inicia o processo de recuperação em São Paulo, com acompanhamento médico especializado, e torce por uma rápida convocação para as próximas competições, caso sua recuperação ocorra dentro do esperado





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