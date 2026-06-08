Lesões de última hora marcam a véspera da Copa do Mundo

Com a estreia se aproximando, várias seleções enfrentam desfalques e dúvidas médicas. Neymar, Arrascaeta e Alphonso Davies são alguns dos nomes que podem não jogar na primeira rodada. Confira o resumo das principais lesões.
A menos de 24 horas do início da Copa do Mundo, várias seleções lidam com desfalques de última hora e dúvidas sobre a condição física de jogadores importantes.
A expectativa para a primeira rodada é alta, mas nem todos os craques devem estar em campo. Lesões na reta final da preparação mudaram os planos de técnicos e preocupam torcedores. O Brasil, por exemplo, pode não contar com Neymar na estreia, enquanto Uruguai e Argentina também têm incertezas. Confira o panorama completo das principais seleções.
Na África do Sul, o lateral-esquerdo Aubrey Modiba sofreu lesão muscular na reta final da temporada pelo Mamelodi Sundowns e foi dúvida para a Copa. Mantido na lista de 26 por Hugo Broos, ele voltou aos treinos na segunda-feira e deve estar disponível contra o México. Já a Coreia do Sul perdeu o zagueiro Cho Yu-min, cortado após lesão no pé em amistoso contra Trinidad e Tobago - oito semanas de afastamento. Seu substituto é Cho Wi-je.
Canadá e França também enfrentam problemas. Alphonso Davies se recupera de lesão na coxa esquerda e pode desfalcar na estreia. O zagueiro Moïse Bombito, em recuperação de cirurgia na perna, é dúvida. O técnico Jesse Marsch aguarda até o último momento.
Na França, William Saliba chegou com incertezas após problema físico no fim da temporada, mas foi mantido. Além disso, o meia Billy Gilmour (Escócia) foi cortado por lesão no joelho, e Tyler Fletcher foi convocado. No Paraguai, Julion Enciso sofreu lesão em amistoso contra a Nicarágua e saiu de maca - ainda é dúvida para a estreia. A Alemanha perdeu o jovem meia-atacante do Bayern de Munique (18 anos) com ruptura muscular na coxa esquerda durante treino.
Assan Ouédraogo foi convocado em seu lugar. Clément Akpa, zagueiro do Auxerre, também foi cortado por lesão no adutor, e Christopher Operi entrou. Já a Holanda não contará com Jurrien Timber, titular da defesa, cortado por lesão na virilha; Lutsharel Geertruida foi chamado. Espanha tem Lamine Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz com problemas físicos leves, mas devem estar disponíveis.
Uruguai vive drama: Ronald Araújo é dúvida por lesão na panturrilha, Arrascaeta se recupera e pode estrear só na segunda rodada, enquanto Giménez deve jogar contra a Arábia Saudita. Na Argentina, Leonardo Balerdi foi cortado por lesão na panturrilha (sóleo), Cristian Romero chegou com problema no joelho mas deve estar apto, Messi teve desconforto muscular e tem carga controlada, e Montiel também sentiu músculo. A seleção australiana perdeu Ahmed Yahya (lesão na coxa) e convocou Ahmed Maknzi.
No mais, Wesley (Brasil) foi cortado por lesão no adutor, e Éderson foi convocado. Marrocos tem Noussair Mazraoui e Abdessamad Ezzalzouli como dúvidas após lesões em amistoso contra a Noruega. A lista é extensa e mostra como a preparação para o Mundial é um desafio físico e tático para todas as equipes. Resta saber quem conseguirá superar os problemas e entrar em campo já na primeira rodada
Copa Do Mundo Lesões Seleções Neymar Futebol
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rua no Rio vira ponto turístico com decoração para a Copa do MundoUma pequena vila residencial no bairro Saúde, Rio de Janeiro, transformou-se em ponto turístico após os moradores pintarem uma escadaria com a bandeira do Brasil e enfeitarem o local para a Copa do Mundo. A ação, que se tornou viral nas redes sociais, atraiu multidões e gerou a necessidade de regras de convivência. A tradição, iniciada em 1998, se espalha por outros bairros da cidade, com um concurso municipal de decorações que distribuirá R$ 100 mil em prêmios.
Read more »
Provável titular, Danilo sofreu com três lesões nas últimas Copas do Mundo |Lateral da seleção brasileira tem histórico de mais ausências que jogos no torneio
Read more »
Seleção da Suíça convive com cobras durante preparação para Copa do MundoA seleção da Suíça está se preparando para a Copa do Mundo em um centro de treinamentos localizado ao lado de uma área habitada por diferentes espécies de cobras, o que mantém a delegação em estado de atenção.
Read more »
Exclusivo: com Galvão Bueno e latas colecionáveis, Coca-Cola reforça apostas na Copa do MundoEm segunda fase de sua campanha no país, estratégia da marca combina conteúdo, memória afetiva e ativações para os fãs
Read more »