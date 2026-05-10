Léo Santana homenageia sua família e o segundo filho, Levi.

Léo Santana, em uma carta para o caçula Levi, homenageou sua família, destacando o amor pelo herdeiro e a ansiedade pela chegada. O cantor também exaltou o papel de mães fortes e protectoras na vida do futuro herdeiro, destacando o amor de Lore Improta, sua esposa e a personalidade de suas avós. Surpreendentemente, Lore conseguiu criar uma famosa dança popular, a Dança do Avião, queद्या principio de seu casamento com Léo.

Rio - À espera do segundo filho, Léo Santana publicou nas redes sociais, neste domingo (10), uma carta para o caçula, que se chamará Levi.

O cantor aproveitou a reta final da gravidez da mulher, Lore Improta, e o Dia das Mães, para ressaltar todo o amor pelo herdeiro, além da ansiedade para sua chegada. Durante o show que celebrou 20 anos de carreira no mês de março, eles revelaram o nome do caçula, sendo Levi. No mês de novembro, o casal revelou o sexo do bebê, sendo menino. Em outubro, anunciaram a gestação do segundo filho





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carta Amor Anxidade Particularidades Da Família Próxima Geração Gestação Do Segundo Filho

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lula ainda não decidiu se será candidato à reeleição, testa Fernando Haddad, Camilo Santana e Geraldo Alckmin como plano BLula, o ex-presidente, ainda não decidiu se será candidato à reeleição. Ele expressou frustração com a resposta do eleitorado e a cobertura da imprensa. Como plano B, três nomes foram testados: Fernando Haddad, Camilo Santana e Geraldo Alckmin. Haddad e Alckmin têm apoio próximo ao de Lula, mas com menor rejeição. A decisão final depende de Lula, mas o PT se prepara para sua possível ausência na disputa.

Read more »

Filha de Kaká faz festa de 15 anos luxuosa com show de Luan SantanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Léo Ortiz, do Flamengo, e Maitê Lo Sardo anunciam sexo do primeiro filhoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

Papa Leão XIV agradece as Ilhas Canárias por hospitalidade durante viagemPope Leo XIV expresses gratitude towards the Canary Islands for allowing passengers from the MV Hondius, affected by hantavirus, to disembark near Tenerife on Sunday

Read more »