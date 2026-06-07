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Lemúria: Da Hipótese Científica ao Mito Moderno

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Lemúria: Da Hipótese Científica ao Mito Moderno
LemúriaContinente PerdidoTectônica De Placas
📆6/7/2026 11:52 AM
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A trajetória da Lemúria, de teoria geológica do século XIX a ícone espiritual e conspiratório, reflete a intersecção entre ciência, mito e imaginário coletivo. Este artigo explora como uma ideia científica abandonada foi ressignificada por movimentos esotéricos e permanece viva no debate contemporâneo sobre continentes perdidos.

A história da Lemúria , um continente perdido que emergiu no século XIX como uma explicação científica para a distribuição dos lêmures, transformou-se ao longo do tempo em um dos mitos modernos mais duradouros e fascinantes da humanidade.

Inicialmente proposto por cientistas para ligar Madagascar, Índia e outras regiões, o conceito foi posteriormente abandonado pela geologia com o advento da teoria da tectônica de placas, que ofereceu uma explicação mais robusta para a deriva continental. No entanto, longe de desaparecer, a ideia da Lemúria encontrou um novo lar no espiritualismo, na teosofia e em diversas correntes esotéricas, tornando-se um símbolo poderoso no imaginário coletivo.

Essa trajetória ilustra como hipóteses científicas descartadas podem ganhar vida nova através do apelo místico e conspiratório, ocupando um espaço paradoxal entre conhecimento, folclore e pseudociência. A narrativa da Lemúria, portanto, não é apenas sobre um continente hipotético, mas sobre a persistência do mistério e a capacidade humana de criar e manter lendas, mesmo diante da ausência de evidências.

A história nos lembra que, muitas vezes, são as perguntas não respondidas que alimentam as lendas mais duradouras, e que a linha entre ciência e mito pode ser mais tênue do que imaginamos

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