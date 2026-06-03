Leilão do Bloco 2 de rodovias do RS é cancelado por falta de propostas

O leilão do Bloco 2 de rodovias do Rio Grande do Sul foi cancelado após não receber propostas de interessados. O governo gaúcho previa R$ 6 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, mas a falta de proponentes obriga a reavaliação da modelagem da licitação.

O leilão do Bloco 2 de rodovias do Rio Grande do Sul foi cancelado após não receber propostas de interessados dentro do prazo estabelecido. Segundo a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, nenhum grupo apresentou envelopes até o meio-dia desta quarta-feira (3), prazo final para participação na disputa.

A concorrência estava marcada para a próxima terça-feira (10), na B3, em São Paulo, e previa a concessão de um conjunto de rodovias estaduais com expectativa de cerca de R$ 6 bilhões em investimentos ao longo do contrato. Com a ausência de proponentes, o governo gaúcho ainda não definiu uma nova data para o leilão e deve reavaliar a modelagem da licitação.

Após as alterações, o governo remarcou a disputa para junho, mas a falta de interessados impediu o avanço do processo. Pela modelagem atual - que deve ser revista - estão previstos R$ 6 bilhões em investimentos ao longo dos 30 anos de contrato - no montante está incluso um aporte público de R$ 1,5 bilhão por parte do governo gaúcho, por meio do Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande).

O Bloco 2 reúne 409 quilômetros de rodovias localizadas nas regiões do Vale do Taquari e Norte do estado, abrangendo trechos das ERS-128, ERS-129, ERS-130, ERS-135, ERS-324 e RSC-453. O projeto contempla 182 quilômetros de duplicações, 71,5 quilômetros de terceiras faixas e implantação do sistema de pedágio eletrônico free flow. O leilão já havia sido adiado após auditoria do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), que solicitou ajustes técnicos na modelagem da concessão.

Após as alterações, o governo reduziu a tarifa-teto por quilômetro de R$ 0,19 para R$ 0,18 e manteve o aporte público de R$ 1,5 bilhão para garantir a viabilidade do projeto. Além disso, o leilão enfrentou duras críticas por parte de deputados estaduais do Rio Grande do Sul, que pediam a suspensão desta licitação. Eles criticam, principalmente, a inclusão da cobrança de pedágio de forma eletrônica na rodovia.

O sistema free flow, que elimina as praças de pedágio tradicionais e cobra automaticamente por quilômetro percorrido, é visto por alguns parlamentares como um ônus adicional para os usuários das rodovias. O governo estadual, por sua vez, defende que a modelagem é essencial para viabilizar investimentos em infraestrutura e melhorar a segurança nas estradas. Com o cancelamento, o governo gaúcho terá que repensar a estratégia de concessão, possivelmente ajustando o edital para atrair mais interessados.

A falta de propostas reflete o cenário de incerteza econômica e as condições específicas do pacote, que exige aporte público elevado. O Bloco 2 faz parte de um plano maior de concessões rodoviárias no estado, que inclui outros blocos com diferentes perfis de investimento. A reavaliação do projeto será crucial para o futuro da infraestrutura viária gaúcha, especialmente nas regiões Norte e Vale do Taquari, que dependem dessas rodovias para o escoamento da produção agrícola e industrial.

Enquanto isso, os motoristas continuam a enfrentar problemas de conservação e segurança nas estradas estaduais, aguardando melhorias que parecem cada vez mais distantes





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