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Leilão de reserva de energia eleva custos de luz em R$ 48 bi/ano e pode subir tarifas 7,5% até 2032

Economia News

Leilão de reserva de energia eleva custos de luz em R$ 48 bi/ano e pode subir tarifas 7,5% até 2032
EnergiaLeilão De CapacidadeTarifas De Luz
📆6/6/2026 7:39 AM
📰JornalOGlobo
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O leilão de reserva de capacidade, antecipado para 2023, contratou o maior volume de potência da história e deverá gerar um acréscimo médio de 0,4% na conta de luz já neste ano, chegando a 7,5% em 2032, com um custo total de R$ 48 bilhões anuais para os consumidores, enquanto autoridades regulatórias questionam os impactos tarifários.

O leilão de reserva de capacidade de energia, realizado em março, vai representar um custo adicional de aproximadamente R$ 48 bilhões por ano nas contas de luz dos consumidores, com impacto projetado de 7,5% até 2032.

A modalidade de leilão, aguardada pelo setor há três anos e previamente programada para 2025, foi antecipada após uma disputa judicial que resultou na contratação do maior volume de potência da história do setor elétrico brasileiro. O objetivo central do certame é garantir energia de prontidão nos picos de demanda, mediante a contratação de usinas de reserva que entram em operação quando o sistema precisa de reforço, sobretudo em períodos de estiagem ou baixa nos reservatórios.

Apesar de ser defendida como medida essencial para a segurança e estabilidade da rede, a iniciativa tem sido alvo de intensas críticas e questionamentos por parte de entidades de controle e do Ministério Público Federal, que buscam suspender homologações pendentes por entender que o preço a pagar pelos consumidores poderia ser excessivo. Segundo cálculos de consultorias independentes, o aumento de R$ 48 bilhões corresponde a um acréscimo médio de 0,4% na tarifa de energia já neste ano, com efeitos mais marcantes a partir de 2029, quando a maior parte das usinas contratadas começará a operar.

O diretor de Regulação da TR Soluções, Helder Sousa, explica que o impacto será progressivo: as primeiras usinas já entraram em operação em agosto, e a partir de 2028 a maior parte da capacidade contratada será inserida no sistema, formando uma espécie de escada tarifária que culminará em 7,5% de elevação da conta residencial em 2032. A expansão da capacidade de reserva é vista como um mecanismo de mitigação de riscos, porém o peso financeiro recai sobre o consumidor final, que arcará com parte do custo da geração, transmissão e distribuição, além dos subsídios do setor reunidos na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e dos tributos como ICMS, PIS e Cofins.

Especialistas destacam que cerca de 60% do valor da conta de luz está ligado ao pagamento das empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras, enquanto outros 30% correspondem a impostos e encargos. Ainda, a chamada bandeira tarifária pode gerar encargos adicionais quando o sistema precisa acionar fontes mais caras, como as termelétricas.

O coordenador-geral do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel), da UFRJ, Nivalde de Castro, reforça o consenso entre os agentes do setor quanto à necessidade de garantir reservas de capacidade para evitar apagões e manter a confiabilidade do suprimento. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) mantêm vigilância sobre os processos de contratação, buscando equilibrar a segurança do sistema com a proteção dos consumidores contra aumentos tarifários desproporcionais

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