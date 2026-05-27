Leilão de 112 imóveis na Pedra do Sol vende apenas duas unidades

O leilão de 112 imóveis na região da Pedra do Sol, no Rio de Janeiro, resultou na venda de apenas duas propriedades devido a questões jurídicas e falta de compradores interessados. A comunidade local enfrenta gentrificação e perda de identidade cultural.

O leilão de 112 imóveis na região da Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, organizado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, resultou na venda de apenas duas propriedades.

Com a maioria dos imóveis enfrentando questões jurídicas complexas, como ações de despejo e usucapião, o leilão não atraiu muitos compradores. A situação reflete um cenário de gentrificação e resistência cultural, onde a comunidade local, majoritariamente de baixa renda, teme perder suas raízes e a identidade cultural da área. A Pedra do Sal é um marco histórico e cultural da cidade, conhecida por suas rodas de samba e importância para a cultura afro-brasileira.

Os dois imóveis vendidos, que têm uso comercial, foram negociados com o mesmo comprador. Os bens são vizinhos na Rua São Francisco da Prainha. O primeiro, com 135 metros quadrados, está ocupado: foi negociado por R$ 408,2 mil, R$ 3,2 mil além do valor mínimo definido, de R$ 405 mil. O segundo prédio foi vendido pelo valor mínimo de R$ 384,2 mil.

Como mostrado anteriormente, em pelo menos 80% dos imóveis havia problemas jurídicos a resolver, como ações de despejo, de reintegração de posse e reivindicações dos ocupantes para que fossem reconhecidos como proprietários através de processos de usucapião urbano. Os inquilinos com contas em dia reclamavam não ter condições financeiras para comprar os imóveis. O resultado não surpreendeu o mercado.

O empresário Claudio Castro, da Sérgio de Castro Imóveis, avaliou: 'O grande problema é que os preços até são na média do mercado para a região, se não fosse a situação em que a maioria se encontra, com disputas judiciais.

' A bandeira do Brasil pintada nas escadarias da rua e a decoração verde e amarela pendurada entre os sobrados centenários já estavam a postos para a Copa do Mundo. Desta vez, no entanto, a tradição festiva chegou acompanhada de apreensão. Na enfeitada Rua Eduardo Jansen, um dos acessos ao Morro da Conceição, no bairro da Saúde, e arredores, 112 imóveis, residenciais e comerciais, começaram a ser leiloados de forma virtual.

O patrimônio pertence a uma ordem religiosa católica que trava uma batalha jurídica com boa parte dos atuais ocupantes dos endereços. Editais revelaram que em cerca de 80% dos casos a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus move ações de despejo por atraso de aluguel e de reintegração de posse - passivos que serão herdados por quem comprar os imóveis.

Os inquilinos em dia teriam direito de preferência no arremate, o que não anima muitos moradores e comerciantes, boa parte de baixa renda. Uma moradora da região há mais de duas décadas, que aluga um dos imóveis incluídos no leilão, disse 'A maioria que vive aqui é pobre, não tem dinheiro para arrematar as casas nem para onde ir.

' As regras permitem compra à vista ou parcelada com entrada de 20%. Só na Rua Eduardo Jansen, a lista inclui sete imóveis, dos quais seis têm inquilinos com aluguel em dia e um em processo de reintegração. Por uma casa de 81 metros quadrados, isenta de IPTU, o valor inicial pedido é de R$ 231,5 mil, considerado fora da realidade dos moradores.

A mesma inquilina alega que a ordem aumentou o valor do aluguel ao assumir a gestão e que houve uma primeira tentativa de venda sem interessados no início do ano. A Associação Lar São Francisco de Assis não comentou se fará novos pregões com valores mais baixos.

O leilão levanta questões sobre o futuro do patrimônio histórico e a permanência da comunidade tradicional, em meio à pressão do mercado imobiliário e à especulação na região portuária, que vem passando por transformações urbanas nos últimos anos. A ausência de compradores para a maior parte dos imóveis pode indicar a necessidade de revisão das estratégias de venda e maior diálogo com os ocupantes atuais





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