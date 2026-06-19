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Lei dos Superdotados é sancionada com vetos; entenda as mudanças na política nacional

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Lei dos Superdotados é sancionada com vetos; entenda as mudanças na política nacional
SuperdotaçãoAltas HabilidadesEducação Especial
📆6/19/2026 6:28 PM
📰JornalOGlobo
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Nova política nacional para estudantes com altas habilidades ou superdotação é sancionada, criando cadastro e diretrizes, mas governo veta triagem obrigatória e avaliação multidisciplinar.

A Lei dos Superdotados, sancionada em 19 de outubro, estabelece diretrizes nacionais para identificar e apoiar estudantes com altas habilidades no Brasil, incluindo a criação de um cadastro nacional .

No entanto, o governo vetou a triagem obrigatória nas escolas e a avaliação multidisciplinar, alegando possível burocratização e dificuldades operacionais. Os vetos ainda serão analisados pelo Congresso. A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação (AH/SD) foi sancionada nesta quinta-feira (19). A norma cria diretrizes nacionais para identificação, acompanhamento e desenvolvimento desses alunos em todo o sistema educacional brasileiro, além de estabelecer um cadastro nacional voltado ao monitoramento desse público.

A sanção, no entanto, veio acompanhada de vetos a dispositivos considerados centrais, como a triagem anual obrigatória nas escolas. Entre as principais medidas da lei está a criação do Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação, sob responsabilidade do Ministério da Educação (MEC). O banco de dados reunirá informações da educação básica, superior e da pós-graduação e permitirá ao governo dimensionar o público-alvo e formular políticas específicas.

A legislação também determina a oferta de atendimento educacional especializado, que poderá incluir aceleração de estudos, agrupamento de estudantes com interesses semelhantes, programas de enriquecimento curricular e aprofundamento de conteúdos. Estados e municípios poderão criar centros de referência voltados ao atendimento desse público para, por exemplo, elaborar e acompanhar o planejamento educacional individualizado ou, até mesmo, promover a formação de profissionais da educação para identificação e acompanhamento dos estudantes.

Outro ponto previsto na nova política é o reconhecimento da chamada "dupla excepcionalidade", condição de estudantes que apresentam altas habilidades e, ao mesmo tempo, convivem com alguma deficiência, transtorno do espectro autista ou outro transtorno do neurodesenvolvimento. A lei estabelece que esses alunos também deverão receber atendimento adequado às suas necessidades específicas, "assumindo caráter complementar ou suplementar à escolarização do estudante". Apesar da sanção, o governo retirou dispositivos do texto incorporados durante a discussão no Congresso.

O principal veto atingiu o capítulo que instituía uma triagem educacional obrigatória anual para identificação precoce de estudantes com altas habilidades ou superdotação. A proposta previa procedimentos específicos para rastrear alunos com potencial elevado desde as etapas iniciais da educação básica. Na justificativa encaminhada ao Congresso Nacional, o Executivo argumentou que a obrigatoriedade poderia burocratizar o processo de identificação e contrariar o modelo de avaliação contínua já adotado pelas redes de ensino.

Segundo o governo, a exigência poderia gerar um procedimento burocrático "que atrasa o Atendimento Educacional Especializado". Outro trecho barrado previa que a identificação dos estudantes fosse realizada por meio de avaliação multidimensional conduzida por equipe multiprofissional. Para o governo, a exigência poderia criar obstáculos operacionais para estados e municípios e dificultar a implementação da política em regiões com menor estrutura técnica.

Os vetos ainda serão analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou derrubá-los em sessão conjunta de deputados e senadores. Para a rejeição de um veto presidencial é necessária maioria absoluta em ambas as Casas

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Superdotação Altas Habilidades Educação Especial Cadastro Nacional Veto Presidencial

 

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