Legista confirma hemorragia interna e múltiplos traumatismos como causa da morte de Henry Borel

Em depoimento no julgamento de Jairinho e Monique, o médico legista Luiz Airton Saavedra detalhou que a morte do menino de 4 anos foi causada por laceração hepática e choque hipovolêmico, com múltiplos traumatismos.

O médico legista Luiz Airton Saavedra, assistente técnico da acusação, prestou depoimento nesta sexta-feira (29) no julgamento do padrasto e da mãe de Henry Borel , de 4 anos, ocorrido no Rio de Janeiro.

Em sua fala, Saavedra afirmou que a morte do menino foi causada por hemorragia interna devido a laceração hepática, associada a múltiplos traumatismos. O depoimento ocorreu no plenário do Tribunal do Júri, onde Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, e Monique Medeiros respondem pelas acusações. O legista detalhou que a causa principal do óbito foi o choque hipovolêmico, resultante da perda de sangue para a cavidade abdominal.

Segundo ele, a análise de documentos médicos e do laudo de necropsia revelou pelo menos três traumatismos independentes na cabeça, em regiões distintas, além de contusões no tórax e sinais internos de hemorragia. Saavedra explicou aos jurados que os ferimentos são compatíveis com ações contundentes e destacou que, em crianças, lesões graves podem ocorrer internamente mesmo sem marcas visíveis na pele. O abdômen infantil, disse, pode absorver impactos sem apresentar sinais externos, mas com graves consequências internas.

O médico também abordou o intervalo entre a agressão e a morte, afirmando que a lesão no fígado não leva ao óbito imediato. De acordo com a literatura médica, há uma janela de duas a quatro horas, embora cada caso seja único. Ao comentar imagens de Henry horas antes de morrer, ao lado do pai Leniel Borel, Saavedra observou que a criança aparentava estar bem, sem sinais compatíveis com uma laceração hepática naquele momento.

Uma criança com esse tipo de lesão, explicou, apresentaria dor, desconforto e abatimento. Antes do depoimento, a defesa de Jairinho tentou impedir que Saavedra fosse ouvido como testemunha, alegando parcialidade. O advogado Zanone Júnior pediu que ele fosse considerado apenas informante, citando proximidade com Leniel e a acusação. A juíza Elizabeth Machado Louro rejeitou o pedido, mantendo o legista como testemunha compromissada a dizer a verdade.

Jairinho acompanhou o depoimento no plenário, enquanto Monique não esteve presente, tendo sido retirada mais cedo para atendimento médico. O perito ainda afirmou que a laceração hepática de Henry ocorreu em vida, descartou relação com manobras de reanimação e declarou que o menino sofreu muito antes de morrer. Monique retornará ao plenário apenas no sábado (30).

O júri popular teve início na segunda-feira (25) e julga Jairinho por homicídio triplamente qualificado e tortura, enquanto Monique responde por homicídio por omissão e descumprimento do dever de proteção. Ambos negam as acusações. Henry morreu na madrugada de 8 de março de 2021. O caso ganhou grande repercussão nacional, e o depoimento de Saavedra reforçou a tese da acusação de que a criança foi vítima de violência reiterada.

Os jurados agora devem avaliar as provas e os depoimentos para decidir o destino dos réus





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