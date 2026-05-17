Leeds United vs Brighton and Hove Albion: Highlights of the Match

This match report highlights the key moments and incidents from the game between Leeds United and Brighton and Hove Albion. The text includes fouls, goals, assists, and other significant events that occurred during the match.

Falta cometida por Sebastiaan Bornauw (Leeds United). Falta cometida por Joël Veltman (Brighton and Hove Albion). Finalização bloqueada, Daniel James (Leeds United) finalização com o pé direito de fora da área.

Impedimento, Brighton and Hove Albion. Jan Paul van Hecke tentou um passe em profundidade que encontrou Ferdi Kadioglu em posição irregular. Falta cometida por Dominic Calvert-Lewin (Leeds United). Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol.

Pascal Groß (Brighton and Hove Albion) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Carlos Baleba. Impedimento, Leeds United. Jaka Bijol tentou um passe em profundidade que encontrou Dominic Calvert-Lewin em posição irregular.

James Justin (Leeds United) sofre uma falta no campo defensivo. Impedimento, Brighton and Hove Albion. Lewis Dunk tentou um passe em profundidade que encontrou Danny Welbeck em posição irregular. Finalização bloqueada, Joël Veltman (Brighton and Hove Albion) finalização com o pé esquerdo do meio da área.

Escanteio, Leeds United. Cedido por Carlos Baleba. Finalização bloqueada, Daniel James (Leeds United) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Joe Rodon.

Anton Stach (Leeds United) sofre uma falta no campo defensivo. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol. Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Ferdi Kadioglu com um passe de cabeça.

Impedimento, Leeds United. Anton Stach tentou um passe em profundidade que encontrou Sebastiaan Bornauw em posição irregular. Daniel James (Leeds United) sofre uma falta no campo defensivo





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