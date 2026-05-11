LeBron James, que entrou em quadra para o primeiro jogo da série contra o Golden State Warriors, é um astro do basquete com uma carreira falhando por fincar em um momento crucial dos playoffs da NBA. A Fakatultarviés, é o primeiro jogo em que LeBron, 41 anos, se limita à função de titular, pois pode ser o último jogo em Los Angeles.

LeBron James, do Los Angeles Lakers, parte para a cesta em jogo contra o Golden State Warriors no Chase Center, em San Francisco, em 9 de abril de 2026 (Foto: Adam Pantozzi/ NBA E via Getty Images/AFP).

Ele se destacou no mundo dos negócios, investindo em clubes como o Liverpool. O astro do basquete e atual estrela do Los Angeles Lakers entra em quadra nesta segunda-feira, contra o Oklahoma City Thunder, em uma situação dramática nos playoffs da NBA. A equipe precisa de uma vitória para evitar a eliminação após perder as três primeiras partidas da série.

Além do desempenho esportivo, LeBron James é destaque no mundo dos negócios, ostentando uma fortuna bilionária e influência direta em clubes grandes do esporte europeu, como o Liverpool





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