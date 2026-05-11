LeBron James enfrenta pressão diante da eliminação do Lakers e possível adeus à equipe

O Los Angeles Lakers lida com a possibilidade de eliminação nos playoffs da NBA. LeBron James, aos 41 anos, poderá ter seu último jogo com a camisa do Lakers nessa temporada, enquanto o astro avalia seu futuro na carreira. A equipe enfrenta o Oklahoma City Thunder nesta segunda-feira, em uma partida decisiva.

LeBron James, do Los Angeles Lakers , se prepara para enfrentar o Oklahoma City Thunder em uma partida decisiva nesta segunda-feira (11), na qual a equipe precisará vencer para evitar uma possível eliminação nos playoffs da NBA .

O Lakers já perdeu os três primeiros jogos da série, o que coloca a franquia em uma situação de extrema pressão. Além disso, o astro de 41 anos, que será agente livre pela primeira vez na temporada 2026, poderá ter sua última partida com a camisa do Lakers, caso decida deixar o time. Se isso acontecer, a partida poderá se tornar um marco histórico para o jogador.

Ao longo da última offseason, a diretoria do Lakers optou por não oferecer uma extensão contratual a LeBron, mantendo vínculo apenas até o fim da temporada 2025/26. Rich Paul, empresário do astro, anunciou em declarações à imprensa que o time precisaria reforçar o elenco e garantir uma renovação para convencer o veterano a seguir na franquia. Apesar das cobranças, a equipe fez movimentações discretas no mercado, contratando jogadores dispensados por outras equipes, como Marcus Smart e Deandre Ayton.

Próximo do prazo final das trocas, o Lakers ainda trouxe Luke Kennard para a reta decisiva da temporada. Caso LeBron decida continuar na carreira após o término da temporada 2025/26, ele poderá despertar o interesse de diferentes franquias da NBA. Por ser agente livre, o astro poderá negociar com qualquer equipe sem impedimentos. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors são algumas das possíveis opções caso ele decida seguir em outro clube.

A equipe de Los Angeles enfrenta dificuldades desde a primeira rodada dos playoffs, quando eliminou o Houston Rockets, mas depois vem tendo desafios diante do Thunder, o melhor time da temporada regular. Sem conseguir manter o mesmo desempenho da etapa anterior, o Lakers sofreu com a ausência de Luka Doncic, que não atuou no playoff de 2026, afundando ainda mais a equipe na série





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