Leandra Leal e Isabelle Drummond apresentaram uma versão especial de Vida de Empreguete, música que marcou a trajetória das personagens Rosário e Cida em Cheias de Charme, em 2012, na festa junina da novela Coração Acelerado.

Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festa na novela Coração Acelerado , da Globo. A surpresa aconteceu na festa junina realizada na quarta-feira (3) e contou com a presença de Ramille, colega de elenco da trama.

As atrizes apresentaram uma versão especial de Vida de Empreguete, música que marcou a trajetória das personagens Rosário e Cida em Cheias de Charme, em 2012. O momento arrancou aplausos e empolgação dos convidados presentes no arraiá. A apresentação também serviu para relembrar a parceria de Leandra e Isabelle em Cheias de Charme, novela que conquistou o público com a história das Empreguetes.

Na época, elas dividiram o protagonismo com Taís Araújo, formando o trio responsável por interpretar o grupo musical fictício. Leandra Leal e Isabelle Drummond foram elas mesmas as responsáveis por criar a música Vida de Empreguete, que se tornou um fenômeno na televisão brasileira. A música foi uma das principais atrações da novela Cheias de Charme, que foi ao ar em 2012.

A trama contou com a história das Empreguetes, um grupo de mulheres que trabalhavam em uma fábrica e viviam diversas aventuras. A música Vida de Empreguete foi uma das principais atrações da novela e se tornou um sucesso entre o público. Leandra Leal e Isabelle Drummond também apresentaram a música em outras ocasiões, incluindo na festa junina da novela Coração Acelerado.

A apresentação foi um momento emocionante para os convidados presentes no arraiá, que aplaudiram e se empolgaram com a música. A música Vida de Empreguete é uma das principais atrações da novela Cheias de Charme e se tornou um sucesso entre o público. A trama contou com a história das Empreguetes, um grupo de mulheres que trabalhavam em uma fábrica e viviam diversas aventuras.

A música foi uma das principais atrações da novela e se tornou um fenômeno na televisão brasileira





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