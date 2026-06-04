Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festa na novela Coração Acelerado

Entretenimento News

Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festa na novela Coração Acelerado
Leandra LealIsabelle DrummondCoração Acelerado
📆6/4/2026 7:44 PM
📰jornalodia
83 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 78%

Leandra Leal e Isabelle Drummond apresentaram uma versão especial de Vida de Empreguete, música que marcou a trajetória das personagens Rosário e Cida em Cheias de Charme, em 2012, na festa junina da novela Coração Acelerado.

Leandra Leal e Isabelle Drummond cantam e dançam hit das Empreguetes em festa na novela Coração Acelerado , da Globo. A surpresa aconteceu na festa junina realizada na quarta-feira (3) e contou com a presença de Ramille, colega de elenco da trama.

As atrizes apresentaram uma versão especial de Vida de Empreguete, música que marcou a trajetória das personagens Rosário e Cida em Cheias de Charme, em 2012. O momento arrancou aplausos e empolgação dos convidados presentes no arraiá. A apresentação também serviu para relembrar a parceria de Leandra e Isabelle em Cheias de Charme, novela que conquistou o público com a história das Empreguetes.

Na época, elas dividiram o protagonismo com Taís Araújo, formando o trio responsável por interpretar o grupo musical fictício. Leandra Leal e Isabelle Drummond foram elas mesmas as responsáveis por criar a música Vida de Empreguete, que se tornou um fenômeno na televisão brasileira. A música foi uma das principais atrações da novela Cheias de Charme, que foi ao ar em 2012.

A trama contou com a história das Empreguetes, um grupo de mulheres que trabalhavam em uma fábrica e viviam diversas aventuras. A música Vida de Empreguete foi uma das principais atrações da novela e se tornou um sucesso entre o público. Leandra Leal e Isabelle Drummond também apresentaram a música em outras ocasiões, incluindo na festa junina da novela Coração Acelerado.

A apresentação foi um momento emocionante para os convidados presentes no arraiá, que aplaudiram e se empolgaram com a música. A música Vida de Empreguete é uma das principais atrações da novela Cheias de Charme e se tornou um sucesso entre o público. A trama contou com a história das Empreguetes, um grupo de mulheres que trabalhavam em uma fábrica e viviam diversas aventuras.

A música foi uma das principais atrações da novela e se tornou um fenômeno na televisão brasileira

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Leandra Leal Isabelle Drummond Coração Acelerado Cheias De Charme Vida De Empreguete

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Estragou a festa brasileira': imprensa mundial repercute derrota de João Fonseca em Roland Garros'Estragou a festa brasileira': imprensa mundial repercute derrota de João Fonseca em Roland GarrosBrasileiro foi eliminado nas quartas de final por Jakub Mensik ao perder por 3 sets a 0, mas confirmou seu melhor desempenho em um grand slam
Read more »

Magé faz 461 anos com festa e shows de Ludmilla, Menos é Mais e Ana CastelaMagé faz 461 anos com festa e shows de Ludmilla, Menos é Mais e Ana CastelaFestejos começam no sábado (6) e só terminam na terça-feira (9); confira toda a programação
Read more »

Mulher de 37 anos que fingiu ter 12 ganhou festa de aniversário em SCMulher de 37 anos que fingiu ter 12 ganhou festa de aniversário em SCMulher finge ser criança em SC e enganou família por 14 meses. Investigada por estelionato, ela usava chupeta e forjava crises para manter o disfarce em Joinville.
Read more »

Capacitação que salva vidas: profissionais de enfermagem participam de treinamento em primeiros socorros em Itaboraí | ItaboraíCapacitação que salva vidas: profissionais de enfermagem participam de treinamento em primeiros socorros em Itaboraí | ItaboraíMais de 50 profissionais do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior participaram da formação voltada à atualização de protocolos e práticas de atendimento emergencial
Read more »



Render Time: 2026-06-04 22:44:14