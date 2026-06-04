Leão-das-cavernas: novo estudo revela características únicas do maior felino do Pleistoceno

Uma nova pesquisa genômica revelou o que tornava o leão-das-cavernas único e como ele diferia do leão moderno. Este grande felino habitou uma vasta região que se estendia desde a Europa Ocidental até a América do Norte, passando pela Sibéria, antes de ser extinto há aproximadamente 14.000 anos.

O leão-das-cavernas , um dos maiores felinos que já existiram, habitou uma vasta região que se estendia desde a Europa Ocidental até a América do Norte, passando pela Sibéria.

Este animal, cujo nome científico é Panthera spelaea, foi extinto há aproximadamente 14.000 anos. Uma nova pesquisa genômica revelou o que tornava esse grande felino único e como ele diferia do leão moderno, seu primo menor, embora as duas espécies tenham se cruzado esporadicamente.

Os pesquisadores compararam os genomas de 12 leões-das-cavernas que viveram entre 17.000 e 148.000 anos atrás em locais como a Rússia, a Áustria e o território de Yukon, no Canadá, com os genomas de 20 leões modernos. O DNA dos leões-das-cavernas foi extraído principalmente de ossos e dentes, mas também de tecido mole de filhotes congelados e bem preservados da Sibéria, onde as condições de frio ajudaram a preservar o material genético.

O estudo mostrou que as linhagens evolutivas das duas espécies divergiram provavelmente há cerca de 1,7 milhão de anos, durante o Pleistoceno. Cada espécie possuía variantes genéticas únicas que provavelmente as adaptaram a seus diferentes habitats e comportamentos. Essas diferenças genéticas estavam relacionadas ao crescimento, à visão, à função cerebral e ao desenvolvimento do sistema circulatório. O leão-das-cavernas, que apesar do nome não vivia em cavernas, era significativamente maior e mais robusto que o leão moderno.

Habitava climas mais frios, preferindo as pradarias abertas e tundras do norte da Eurásia e do noroeste da América do Norte. Esse ecossistema extinto, chamado de estepe mamute em homenagem ao seu habitante mais proeminente, assemelhava-se à savana africana atual, mas com temperaturas gélidas. O leão-das-cavernas era, sem dúvida, um predador de topo e, como tal, desempenhava um papel ecológico incrivelmente importante e impactante. Entre suas prováveis presas estavam mamutes-lanosos, rinocerontes-lanosos, antílopes, renas, cavalos e bisontes.

Os humanos também habitaram essas regiões nos estágios finais da Era do Gelo. Embora não haja provas claras de que os leões-das-cavernas atacavam humanos, parece muito provável que o fizessem ocasionalmente. Pinturas rupestres mostram que os povos da Era do Gelo estavam bastante familiarizados com esses animais. Eles são frequentemente retratados com notável precisão e geralmente são mostrados sem a grande juba característica dos leões machos modernos.

O poderoso tigre-dentes-de-sabre Smilodon era uma espécie mais meridional, mas pode ter entrado em contato com leões-das-cavernas nas regiões do Yukon e do Alasca durante breves períodos de aquecimento climático do Pleistoceno. O leão moderno não se aventurou tão ao norte quanto o domínio habitual do leão-das-cavernas.

Mas o estudo mostrou que as duas espécies entraram em contato em, quando o crescimento das calotas polares continentais e a expansão da tundra estepes levaram os leões-das-cavernas para o sul, fazendo com que seus territórios se sobrepusessem. Os pesquisadores afirmaram que esse cruzamento pode ter ocorrido em locais como o atual Irã. Essa região já abrigou uma população considerável de leões modernos, embora eles agora estejam em grande parte restritos à África.

O aquecimento no final da Era do Gelo contribuiu para a extinção de muitos dos grandes animais do Pleistoceno, ou megafauna, sendo a caça humana outro fator desestabilizador. Os leões-das-cavernas, assim como o restante da megafauna no final do Pleistoceno, estavam sob enorme pressão devido às rápidas mudanças climáticas combinadas com o aumento da densidade populacional humana.

A extinção dos leões-das-cavernas se encaixa no padrão geral que observamos de extinção em massa da megafauna nessa época, mas por razões que ainda não compreendemos completamente





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leão-Das-Cavernas Pleistoceno Genômica Extinção Megafauna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Filho de Patrícia Poeta faz rara aparição com após passar por 19 cirurgias; veja fotosFelipe Poeta enfrentou uma infecção grave no joelho que resultou em uma sequência de 19 cirurgias

Read more »

Filho de Patrícia Poeta faz rara aparição após passar por 19 cirurgias; veja fotosFelipe Poeta enfrentou uma infecção grave no joelho que resultou em uma sequência de 19 cirurgias

Read more »

Políticas públicas: quando uma coalizão é mais eficaz que uma associaçãoO modelo americano de coalizões por tema é mais rápido e eficaz; no Brasil, a fragmentação setorial ainda custa tempo, narrativa e resultado

Read more »

Influenciadora estreia como protagonista em nova comédia musical da GloboPaola Antonini interpreta Marina, uma jovem que, assim como ela, perdeu uma perna

Read more »