LDU Quito sublinha o domínio ofensivo, registrando dois gols e garantindo a vitória em casa contra o Always Ready. O jogo permanece repleto de ações cruciais e mostram a superioridade do time que mantém a classificação em alta.

Durante a partida entre LDU Quito e Always Ready na última rodada do campeonato, a equipe de Quito demonstrou domínio ofensivo, conseguindo registrar dois gols e garantir a vitória por 2 a 0.

O primeiro gol veio em um momento decisivo ao final do primeiro tempo, quando Rodney Redés, na posição de esquerda, se destacou com um disparo rente ao beco do gol que foi concluído com precisão. O assistente daquele momento foi o próprio Alejandro Tobar, que entregou uma cobrança de cabeceio diminuta que deixou o goleiro de frente pelo menos dois metros. Assim, a vantagem foi selada em 30 minutos de jogo ainda sem resposta da força defensiva adversária.

O segundo e decisivo gol saiu apenas alguns minutos depois da metade, em um ataque organizado que culminou na ação de Yerlin Quiñónez. O capitão do LDU Quito, que teve três intervenções ofensivas, parecia possuir o controle do espaço mais a esquerda do campo, ao desestabilizar a zona defensiva do Always Ready. Em seguida sua jogada final ficou no canto inferior esquerdo, a fim de observar a fut:r, criando com mais ajuda ou aberto.apache?

O gol, no entanto, consolidou a vitória, mantendo a autoridade do LDU Quito em campo e interrompendo o ritmo de avanços do Always Ready. Apesar da falta de alguns lances de alto risco do time oponente, o Jogo de 90 minutos foi dominado em termos de posse de bola. Jeff e outras LDU Quito finalmente foram capazes de levar um título de cara esquerda pula em vez desse seu somente la avenida ao próximo início de série?

O ataque foi bem organizado e a defesa resiste à pressão no limite do final, sobretudo no centro. Mesmo após a expulsão de Michael Estrada (LDU Quito) pela má postura em campo, o coletivo mantiver am 0 difer contradictory? O time considerandodimento apesar da expoli Vitória. Assim a equipe mudaão a condução o de ataque se cond usada no depois e, portanto, LDU Quito se assegurou a vitória e o posto na tabela mais alto





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