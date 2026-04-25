Álbum da Copa do Mundo: Ausência de Neymar, Dúvidas e Surpresas na Página do Brasil

A página do Brasil no álbum de figurinhas da Copa do Mundo traz a ausência de Neymar, a inclusão de Rodrygo lesionado e dúvidas sobre Estêvão, Éder Militão e Lucas Paquetá. O álbum completo terá 112 páginas, 980 figurinhas e versões físicas e digitais.

A tão aguardada página do Brasil no álbum de figurinhas da Copa do Mundo gerou grande expectativa entre os colecionadores, mas veio com algumas surpresas e incertezas.

A principal delas é a ausência de Neymar, figura central da Seleção Brasileira nas últimas três edições do torneio. Sua ausência, embora não detalhada em termos de motivo, levanta questionamentos sobre o critério de seleção de jogadores para o álbum.

Em contrapartida, Rodrygo, apesar de enfrentar uma lesão no joelho que o impede de participar dos jogos, figura na página brasileira como o 15º jogador, demonstrando que a inclusão no álbum não está necessariamente atrelada à condição física do atleta no momento. Além da ausência de Neymar e da inclusão de Rodrygo, a página brasileira apresenta outras dúvidas em relação à presença de Estêvão e Éder Militão, ambos com problemas físicos que colocam em risco sua participação na Copa do Mundo.

A inclusão desses jogadores no álbum, mesmo com suas condições incertas, sugere que a Panini, responsável pela produção do álbum, considerou seu potencial e importância para a Seleção, mesmo que não possam atuar em todos os jogos. Lucas Paquetá, que luta para recuperar a confiança de Carlo Ancelotti e garantir seu espaço no time do Real Madrid, também ganhou destaque no álbum, indicando que sua trajetória e potencial também foram levados em conta.

O álbum, com um total de 112 páginas, oferece um panorama completo da Copa do Mundo, incluindo informações sobre as 48 seleções participantes, cronogramas, emblemas, mascotes, a história das Copas, os caminhos para chegar ao Mundial e detalhes sobre os países e cidades-sede. A coleção conta com 980 figurinhas, sendo 68 especiais e 14 da Coca-Cola, proporcionando uma experiência completa para os colecionadores.

Para aumentar a emoção e o desafio, esta edição do álbum traz 20 cromos extras em quatro variações de cores: lilás, bronze, prata e ouro. Esses cromos aparecerão aleatoriamente em envelopes, adicionando um elemento de surpresa e raridade à coleção. É importante ressaltar que esses cromos extras não são necessários para completar o álbum, o que significa que os colecionadores podem focar em completar a coleção principal sem se preocupar em encontrar todos os cromos especiais.

O álbum será disponibilizado em quatro versões diferentes: brochura, capa dura, prata e ouro, com preços variando de R$ 24,90 a R$ 79,90, atendendo a diferentes orçamentos e preferências. Além das versões físicas, também haverá uma versão digital do álbum, permitindo que os colecionadores acessem e completem a coleção de forma virtual.

O lançamento oficial do álbum está previsto para a próxima quinta-feira, 30, nas lojas, e a página do Brasil, com suas novidades e incertezas, certamente será um dos itens mais procurados pelos colecionadores





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