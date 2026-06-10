Lavanderia de família de presidente do PL-RJ multiplica faturamento durante governo Castro e tem mais de 80% dos contratos sem licitação

A Max Clean, empresa de lavanderia industrial com contratos milionários com o governo do Rio de Janeiro, é controlada pela tia do deputado Altineu Côrtes. Durante a gestão de Cláudio Castro, a firma aumentou seu faturamento em oito vezes, com a maioria dos acordos feitos sem licitação. O endereço da empresa é o mesmo de uma antiga firma do pai do parlamentar, preso por fraudes em licitações. Altineu nega envolvimento.

A lavanderia Max Clean, vinculada à família do deputado e presidente do PL no Rio de Janeiro, Altineu Côrtes , registrou um aumento expressivo de seu faturamento durante o governo de Cláudio Castro, entre 2020 e 2026.

Os contratos somaram R$ 78,8 milhões, sendo mais de 80% deles realizados sem licitação. A empresa tem como única sócia Alice Maria Ramos Freitas, tia de Altineu, que, segundo o deputado, não teria envolvimento com a gestão da companhia.

O endereço da Max Clean, em São Gonçalo, coincide com o de uma antiga empresa do ramo, a Brasil Sul, que pertencia ao pai de Altineu, Irineu Côrtes, preso em operações da Polícia Federal por fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. A história da família no setor de limpeza hospitalar remete a esquemas investigados há duas décadas.

Os contratos da Max Clean foram firmados em sua maioria com a Fundação Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Saúde do estado, tradicionalmente controlada pelo PP. O deputado Altineu nega ter atuado para beneficiar a empresa, afirmando que se desvinculou de suas atividades empresariais antes de entrar na política, em 2002. No entanto, em 2006, ele declarou à Justiça Eleitoral que possuía um crédito de R$ 720 mil pela venda de parte da lavanderia.

Apesar da versão do parlamentar, a PF apontou, nas investigações de 2005, que ele foi sócio da Brasil Sul, embora não tenha sido alvo direto das apurações que prenderam seu pai. Um dos contratos mais recentes e significativos foi firmado em 2024, no valor de R$ 8,2 milhões, para limpeza de roupas hospitalares do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio, com duração de um ano, totalizando mais de R$ 600 mil mensais.

A dispensa de licitação para tantos contratos levanta questionamentos, especialmente considerando o histórico de fraudes no setor envolvendo a família. Atualmente, a sede da Max Clean foi visitada por reportagem do GLOBO, que não encontrou a sócia Alice e ouviu de um funcionário a referência à "lavanderia do Altineu". A ausência de uma gerência que conhecesse a real administração reforça suspeitas sobre a transparência da empresa.

As afirmações do deputado contrastam com o passado de seu pai e com o crescimento exponencial da empresa em um órgão público estratégico para o governo estadual





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