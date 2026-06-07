Lauryn Hill emociona fãs em show gratuito no Rio e celebra 30 anos de "The Score"

A cantora Lauryn Hill se apresentou no Global Citizen Live Rio, na Enseada de Botafogo, com um show gratuito que celebrou os 30 anos do álbum "The Score" dos Fugees. O evento, que contou com Ludmilla, Wyclef Jean e os filhos da artista, encerrou a Rio Nature & Climate Week, semana de debates sobre clima e mobilização social.
A cantora Lauryn Hill se apresentou no Global Citizen Live Rio , evento gratuito realizado na Enseada de Botafogo, Rio de Janeiro, diante de milhares de fãs.
A performance, que integrou a programação da Rio Nature & Climate Week, contou também com shows de Wyclef Jean, YG Marley, Zion Marley e da brasileira Ludmilla. O evento marcou a celebração dos 30 anos do álbum "The Score", dos Fugees, grupo do qual Lauryn Hill era integrante. A artista, emocionada, agradeceu ao público em português e comandou o público com sucessos como "Ex-Factor" e outros hits de sua carreira.
Ludmilla abriu a noite com seus maiores sucessos, e em seguida Hill subiu ao palco, por vezes acompanhada por Wyclef Jean e pelos filhos Zion e YG Marley. O show encerrou a primeira edição da Rio Nature & Climate Week, uma semana de debates sobre clima, ciência, cultura, política, inovação, periferias urbanas e mobilização social, realizada em preparação para a COP31.
A iniciativa contou com a participação de ministros, cientistas, lideranças indígenas, artistas, empresários e ativistas, e busca consolidar o Rio como plataforma permanente de mobilização climática internacional
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