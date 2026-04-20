Laureus 2026: Carlos Alcaraz, Sabalenka e o brasileiro Gabrielzinho são os grandes destaques em Madri

A premiação anual do esporte mundial coroou os melhores atletas da temporada de 2025 em uma noite de gala na capital espanhola, celebrando superação e excelência técnica.

A elite do esporte mundial reuniu-se em Madri nesta segunda-feira (20) para a prestigiada cerimônia do Prêmio Laureus 2026, um evento que celebra não apenas as conquistas atléticas, mas também o impacto transformador que o esporte exerce na sociedade. A noite foi marcada por momentos de grande emoção e reconhecimento, consolidando nomes que dominaram as arenas globais nos últimos meses.

O tenista Carlos Alcaraz, que já havia sido premiado em 2023 como Revelação do Ano, subiu ao palco para receber o troféu de Melhor Atleta do Ano. Acompanhado por uma proteção no punho direito, Alcaraz dedicou o prêmio aos colegas de profissão, ressaltando a honra de ser reconhecido após uma temporada histórica de 2025, na qual conquistou dois títulos de Grand Slam e atingiu o topo do ranking mundial. Ao receber a estatueta das mãos da lenda Iker Casillas, o espanhol reforçou que o sucesso é o resultado de um sonho de infância que se materializou em trabalho árduo e resiliência constante. No setor feminino, a tenista Aryna Sabalenka foi a grande homenageada, levando para casa o prêmio de Melhor Atleta do Ano. Sua performance ao longo de 2025, que incluiu o título do US Open e finais consecutivas no Australian Open e Roland Garros, foi descrita pelos jurados como um exemplo de intensidade e foco. Em seu discurso, Sabalenka destacou que o Laureus transcende a contagem de medalhas e troféus, pois carrega o peso de todo o processo de preparação, o enfrentamento da pressão e os sacrifícios diários. A atleta afirmou que ver seu nome associado a tantos ícones do esporte global é um privilégio imensurável, reforçando que o prêmio valida toda a jornada emocional vivida dentro e fora das quadras. Outros nomes também brilharam na cerimônia: Lamine Yamal foi eleito o Melhor Atleta Jovem pela sua ascensão fulminante no futebol, enquanto o alemão Toni Kroos recebeu o troféu de Inspiração Esportiva, celebrando seu legado de profissionalismo e classe. O Brasil viveu uma noite de gala com o reconhecimento histórico do nadador Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho. Ele foi agraciado na categoria Melhor Atleta com Deficiência após uma temporada fenomenal, coroada com três medalhas de ouro no Mundial de Natação. Sua passagem pelo palco foi um dos pontos altos da noite, combinando seu carisma contagiante com uma dancinha que virou marca registrada, cativando o público presente. Gabrielzinho reafirmou seu compromisso com o futuro, prometendo que esta é apenas a primeira de muitas conquistas que virão para o esporte paralímpico brasileiro. Embora Rayssa Leal, Yago Dora e João Fonseca também tenham representado o país como finalistas em suas categorias, o foco da noite permaneceu na celebração da superação humana. Além da premiação principal, a fundação Laureus destacou projetos globais, como o A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga e a Kings County Tennis League, que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social, provando que o legado dos vencedores vai muito além das medalhas e inspira novas gerações ao redor de todo o planeta





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