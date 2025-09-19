Head Topics

Laudo Toxicológico Confirma Uso de Drogas e Álcool por Influenciador Antes de Acidente em São Paulo

Laudo Toxicológico Confirma Uso de Drogas e Álcool por Influenciador Antes de Acidente em São Paulo
AcidenteInfluenciadorGato Preto
O laudo toxicológico de Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, confirmou o consumo de álcool, ecstasy e maconha antes do acidente em São Paulo. O incidente, ocorrido na Avenida Brigadeiro Faria Lima, envolveu o influenciador e Bia Miranda. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que resultou em danos materiais e ferimentos. Sant'anna foi detido por fugir do local, mas liberado posteriormente.

O laudo toxicológico do influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto , confirmou, nesta sexta-feira (19), que ele havia consumido álcool, ecstasy e maconha antes de se envolver em um acidente de carro no dia 20 de agosto, na zona oeste de São Paulo .

O influenciador estava acompanhado da influenciadora Bia Miranda, e pouco antes do acidente, ambos publicaram nas redes sociais fotos e vídeos em que apareciam bebendo e fumando, demonstrando um comportamento que, infelizmente, culminou em um evento trágico e perigoso. A combinação de álcool e outras substâncias com a direção de um veículo automotor é uma prática criminosa e representa um risco extremo para a vida do condutor, dos passageiros e de terceiros que possam estar na via. O laudo, portanto, joga luz sobre as circunstâncias do acidente, fornecendo evidências cruciais sobre o estado de Sant'anna no momento do incidente e, consequentemente, facilitando a análise para possíveis ações legais. A situação levanta importantes questões sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais e o impacto de seus comportamentos nas redes sociais, especialmente quando esses comportamentos envolvem o consumo de substâncias proibidas e perigosas e a condução de veículos automotores

