Laudo financeiro da SAF do Botafogo revela crise e acirra disputa entre Textor e clube social

Documento da SAF do Botafogo aponta para uma situação financeira delicada, com valor econômico negativo e desequilíbrio estrutural. A crise financeira intensifica a disputa pelo controle do clube entre John Textor e o clube social, com Textor propondo um aporte financeiro que encontra resistência.

A recente divulgação do laudo financeiro da SAF do Botafogo , elaborado pela Meden Consultoria a pedido da SAF comandada por John Textor , acendeu um alerta no clube e reacendeu a disputa pelo controle, revelando um cenário financeiro delicado. O documento, que utilizou demonstrações financeiras de 2025 ainda em processo de auditoria como base para suas projeções, aponta um valor econômico negativo para a SAF , estimado em cerca de R$ 489 milhões.

A situação é agravada por um desequilíbrio estrutural entre receitas, custos e endividamento. A publicação do laudo coincide com a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária por Textor, que busca discutir a necessidade de capitalização da SAF, em meio a uma crescente queda de braço com o clube social. O laudo financeiro detalha o desempenho da SAF, revelando um crescimento expressivo das receitas nos últimos anos, que saltaram de R$ 312 milhões em 2023 para R$ 655 milhões em 2025. Apesar desse aumento significativo, a SAF não conseguiu converter esse avanço em sustentabilidade financeira. Os custos e despesas operacionais atingiram R$ 892 milhões no último exercício, resultando em um prejuízo relevante de R$ 287 milhões. Este é o terceiro ano consecutivo de resultados negativos, demonstrando uma dependência contínua de aportes e receitas extraordinárias para manter a operação em funcionamento. Além do resultado operacional, o laudo lança um olhar sobre a situação de curto prazo da SAF. O Botafogo encerrou 2025 com um passivo circulante superior ao ativo disponível, gerando um déficit de cerca de R$ 421 milhões no capital de giro e um índice de liquidez de 0,74. Essa situação indica que o clube não possui recursos suficientes para honrar suas obrigações de curto prazo, o que ajuda a explicar episódios recentes, como o transfer ban imposto por inadimplência. As projeções financeiras apresentadas no laudo, baseadas em um cenário esportivo estável até 20235, preveem campanhas intermediárias no Campeonato Brasileiro, presença nas quartas de final da Copa do Brasil e participações regulares na Copa Sul-Americana, com poucas chances de Libertadores. Mesmo com esse desempenho, a modelagem indica que o clube continuaria dependente da venda de jogadores e de aportes para manter sua operação. Um elemento chave do laudo é o impacto das operações com empresas relacionadas, especialmente aquelas ligadas ao grupo Eagle Football. Embora o saldo líquido dessas transações seja positivo em cerca de R$ 558 milhões, o relatório destaca que a efetivação desses valores está sujeita a condições societárias e contratuais. Caso esses recursos não se concretizem, o impacto negativo sobre o valor da SAF seria direto, agravando ainda mais o desequilíbrio financeiro. O laudo também detalha mecanismos financeiros, como operações envolvendo jogadores negociados com o Lyon, clube que integra a rede de Textor, em que o Botafogo assumiu obrigações de repasse após a revenda de atletas. Essa estrutura reforça a interdependência entre as empresas do grupo e expõe o clube a riscos além do desempenho esportivo. Em resposta a esse cenário, Textor convocou a Assembleia Geral Extraordinária e propôs um aporte de R$ 125 milhões, através da emissão de novas ações da SAF, como medida para fortalecer o caixa no curto prazo. No entanto, a proposta encontra resistência do clube social, que teme a diluição de sua participação e o fortalecimento do controle de Textor. A coincidência entre a apresentação do laudo e a disputa societária não é casual. O laudo serve como argumento central para a urgência da capitalização, evidenciando a necessidade de recursos imediatos. A resistência ao aporte se baseia na avaliação de que o modelo atual, caracterizado por altos investimentos e dependência de fluxos internos do grupo, precisa ser revisto. Com isso, o debate sobre as finanças do Botafogo transcende a questão contábil, assumindo uma dimensão política. O laudo projeta o impasse presente: a SAF cresce em receitas e competitividade, mas permanece dependente de financiamento contínuo para manter sua operação. A falta de aprovação do aporte pode dificultar o cumprimento de compromissos no curto prazo, intensificando a pressão sobre a assembleia que definirá os rumos do Botafogo nos próximos anos





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