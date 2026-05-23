Latrocínio em São Paulo: Aposentado morto em golpe de 'falsa entrega'

Um aposentado de 62 anos foi morto em um golpe de 'falsa entrega' na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. O crime aconteceu na sexta-feira, 22, quando o aposentado estava em sua residência. Segundo a polícia, dois homens se apresentaram como entregadores e tentaram puxá-lo para dentro de um carro. Ao ser confrontado, o aposentado foi atingido por um tiro na cabeça. Os suspeitos fugiram do local. A esposa do aposentado não estava presente durante o crime.

Um aposentado de 62 anos, Celso Luiz Pavani, foi morto em um golpe de 'falsa entrega' na Vila Formosa , zona leste de São Paulo . O crime aconteceu na sexta-feira, 22, quando Pavani estava em sua residência.

Segundo a polícia, dois homens se apresentaram como entregadores e tentaram puxá-lo para dentro de um carro. Ao ser confrontado, Pavani gritou por socorro e foi atingido por um tiro na cabeça. Os suspeitos fugiram do local. A esposa do aposentado não estava presente durante o crime.

O caso foi registrado como latrocínio no 56° Distrito Policial (Vila Formosa). Esse crime é o oitavo latrocínio registrado na cidade de São Paulo em 40 dias. Em 19 de outubro, o piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva também foi vítima de um latrocínio na região do Butantã. O piloto estava dirigindo seu carro quando foi abordado por um homem em uma motocicleta preta e atingido por um disparo de arma de fogo. A Polícia Militar investiga o caso





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