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Lateral iraniano de 36 anos supera Messi no primeiro ranking da FIFA; Ramin Rezaeian faz história com gol e assistência

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Lateral iraniano de 36 anos supera Messi no primeiro ranking da FIFA; Ramin Rezaeian faz história com gol e assistência
Ramin RezaeianIrãoNova Zelândia
📆6/18/2026 6:45 PM
📰JornalOGlobo
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Ramin Rezaeian, lateral de 36 anos, foi o único jogador da Copa do Mundo a superar Lionel Messi no primeiro Power Ranking divulgado pela FIFA após marcar e dar assistência na estreia do Irã contra a Nova Zelândia. Conheça a trajetória do "showman" iraniano.

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou, mas já tem um primeiro personagem a conquistar destaque inesperado: Ramin Rezaeian , lateral iraniano de 36 anos.

Em sua terceira participação consecutive em Mundiais, Rezaeian protagonizou uma das histórias mais curiosas da fase inicial da competição ao se tornar o único jogador a superar Lionel Messi no primeiro ranking de desempenho divulgado pela FIFA. A façanha ve logo na estreia do Irã, no empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, onde Rezaeian marcou um gol e forneceu uma assistência, acumulando 19,93 pontos no sistema de notas da entidade, contra 19,86 do argentino.

A diferença mínima de 0,07 ponto esconde uma performance ofensiva excepcional: o jogador recebeu 6,76 em ataque, 8,23 em criatividade e 4,94 em defesa, combinando参与 direta nos gols com uma criação de jogo vibrante. Nascido na região de Mazandaran, no norte do Irã, Rezaeian construiu uma carreira marcada pela versatilidade e por passagens por clubes importantes do país, como Persepolis, Sepahan e Esteghlal, além de experiências no estrangeiro, na Bélgica (KV Oostende) e no Catar (Al-Shahania, Al-Duhail e Al-Sailiya).

Atualmente defende o Foolad, emprestado pelo Esteghlal. Sua trajetória na seleção iniciou-se em 2015 e já inclui momentos memoráveis, como a quase eliminação de Portugal em 2018 e o gol histórico contra o País de Gales em 2022, que o transformaram numa figura popular entre os torcedores. Conhecido como "showman" no futebol iraniano, Rezaeian adota um estilo exuberante, repleto de floreios, cobranças de falta ousadas e celebrações provocativas.

Sua personalidade extrovertida ficou evidente no confronto com Cristiano Ronaldo na Copa da Rússia, quando teria dito ao português: "Se não gostou, mude de lado e vá jogar do outro lado", episódio que ele próprio costuma relembrar nas redes sociais. Apesar do feito individual, é importante contextualizar: a pontuação agregada (soma de ataque, criatividade e defesa) não representa um ranking oficial geral da FIFA, que não divulgou uma classificação única.

O ranking serve para identificar performances mais completas em cada partida. Assim, Rezaeian, aos 36 anos, longe dos holofotes das principais ligas europeias, conseguiu em noventa minutos algo que Mbappé, Haaland e tantos outros astros não lograram: ficar à frente de Messi, ainda que por uma margem infinitesimal. A façanha resume a essência do futebol: imprevisibilidade e a possibilidade de um herói inesperado surgir para roubar a cena, mesmo que por um breve instante

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