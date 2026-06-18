Lateral iraniano de 36 anos supera Messi no primeiro ranking da FIFA; Ramin Rezaeian faz história com gol e assistência

Ramin Rezaeian, lateral de 36 anos, foi o único jogador da Copa do Mundo a superar Lionel Messi no primeiro Power Ranking divulgado pela FIFA após marcar e dar assistência na estreia do Irã contra a Nova Zelândia. Conheça a trajetória do "showman" iraniano.

A Copa do Mundo de 2026 ainda não começou, mas já tem um primeiro personagem a conquistar destaque inesperado: Ramin Rezaeian , lateral iraniano de 36 anos.

Em sua terceira participação consecutive em Mundiais, Rezaeian protagonizou uma das histórias mais curiosas da fase inicial da competição ao se tornar o único jogador a superar Lionel Messi no primeiro ranking de desempenho divulgado pela FIFA. A façanha ve logo na estreia do Irã, no empate em 2 a 2 com a Nova Zelândia, onde Rezaeian marcou um gol e forneceu uma assistência, acumulando 19,93 pontos no sistema de notas da entidade, contra 19,86 do argentino.

A diferença mínima de 0,07 ponto esconde uma performance ofensiva excepcional: o jogador recebeu 6,76 em ataque, 8,23 em criatividade e 4,94 em defesa, combinando参与 direta nos gols com uma criação de jogo vibrante. Nascido na região de Mazandaran, no norte do Irã, Rezaeian construiu uma carreira marcada pela versatilidade e por passagens por clubes importantes do país, como Persepolis, Sepahan e Esteghlal, além de experiências no estrangeiro, na Bélgica (KV Oostende) e no Catar (Al-Shahania, Al-Duhail e Al-Sailiya).

Atualmente defende o Foolad, emprestado pelo Esteghlal. Sua trajetória na seleção iniciou-se em 2015 e já inclui momentos memoráveis, como a quase eliminação de Portugal em 2018 e o gol histórico contra o País de Gales em 2022, que o transformaram numa figura popular entre os torcedores. Conhecido como "showman" no futebol iraniano, Rezaeian adota um estilo exuberante, repleto de floreios, cobranças de falta ousadas e celebrações provocativas.

Sua personalidade extrovertida ficou evidente no confronto com Cristiano Ronaldo na Copa da Rússia, quando teria dito ao português: "Se não gostou, mude de lado e vá jogar do outro lado", episódio que ele próprio costuma relembrar nas redes sociais. Apesar do feito individual, é importante contextualizar: a pontuação agregada (soma de ataque, criatividade e defesa) não representa um ranking oficial geral da FIFA, que não divulgou uma classificação única.

O ranking serve para identificar performances mais completas em cada partida. Assim, Rezaeian, aos 36 anos, longe dos holofotes das principais ligas europeias, conseguiu em noventa minutos algo que Mbappé, Haaland e tantos outros astros não lograram: ficar à frente de Messi, ainda que por uma margem infinitesimal. A façanha resume a essência do futebol: imprevisibilidade e a possibilidade de um herói inesperado surgir para roubar a cena, mesmo que por um breve instante





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ramin Rezaeian Irão Nova Zelândia Copa Do Mundo Lionel Messi Power Ranking FIFA Futebol Lateral-Direito Showman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capitão do Irã cobra mais ajuda da Fifa: 'Tudo é um desastre para nós' |Mehdi Taremi e técnico Amir Ghalenoei criticaram problemas enfrentados nos Estados Unidos

Read more »

Liderança da Fifa é conquistada pela França na Copa do Mundo 2026A França conquistou a liderança do ranking da Fifa após uma vitória por 3 a 1 sobre a Argentina na Copa do Mundo 2026, garantindo a liderança do Grupo I da competição.

Read more »

Seleção Brasileira recebe visita antidoping da Fifa em preparação para jogo contra HaitiA delegação brasileira passou por exames antidoping realizados pela Fifa nesta quarta-feira, durante preparação para a segunda rodada da Copa do Mundo contra o Haiti. O procedimento é padrão em todas as edições do torneio e visa garantir a integridade esportiva.

Read more »

Familia de Lionel Messi confirma recuperacao de Jorge MessiA familia do jogador argentino divulgou comunicado confirmando internação e evolucao positiva do pai Jorge Messi em meio a rumores. A familia agradece apoio e pede respeito à privacidade.

Read more »