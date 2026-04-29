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Lara Silva, filha de Faustão, faz show gratuito em São Paulo

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Lara Silva, filha de Faustão, faz show gratuito em São Paulo
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📆4/29/2026 4:41 PM
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A cantora Lara Silva, filha do apresentador Fausto Silva, se apresenta gratuitamente no Rooftop do MorumbiShopping em São Paulo, com um show que revisita clássicos da MPB em uma leitura contemporânea.

A talentosa Lara Silva , filha do renomado apresentador Fausto Silva , presenteará o público paulistano com um show gratuito e imperdível nesta quarta-feira, dia 29, a partir das 18h.

O evento acontecerá no Rooftop do MorumbiShopping, localizado na zona sul da capital, proporcionando um ambiente agradável e acolhedor para os amantes da música brasileira. A apresentação, intitulada LARA: em Cena, faz parte do prestigiado projeto Rooftop Unplugged Series, uma iniciativa da Live on Tour que visa democratizar o acesso à cultura e promover talentos emergentes. O show promete uma experiência única, combinando a beleza da música popular brasileira com uma abordagem contemporânea e inovadora.

Lara Silva, com sua voz marcante e interpretação envolvente, revisitará canções icônicas que marcaram época em novelas, filmes e produções televisivas, resgatando a memória afetiva do público e apresentando-as sob uma nova perspectiva. O espetáculo LARA: em Cena é muito mais do que um simples show musical; é uma verdadeira viagem no tempo e no espaço, que explora a relação intrínseca entre música e dramaturgia.

Lara Silva, com sua sensibilidade artística e talento inegável, dará vida a clássicos da MPB, como Cartola, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Alcione e Skank, reinterpretando suas obras com originalidade e expressividade. A artista não apenas cantará as músicas, mas também as encenará, utilizando sua presença cênica e interpretação vocal para criar uma atmosfera mágica e envolvente. O público poderá se emocionar com releituras surpreendentes e descobrir novas nuances em canções que já fazem parte da história da música brasileira.

A proposta do show é conectar gerações, unindo o passado e o presente em uma celebração da cultura nacional. Lara Silva, que já conquistou o público com seu EP de estreia, Faíscas, e com o álbum No Mundo Da Lua, demonstra, a cada apresentação, sua versatilidade e capacidade de se reinventar. Lara Silva compartilha que sua relação com a música sempre foi profundamente ligada ao universo visual, o que a inspirou a conceber um espetáculo que transcende a simples audição.

Ela busca criar uma experiência sensorial completa, que envolva todos os sentidos do público. O Rooftop Unplugged Series, por sua vez, oferece o cenário perfeito para essa proposta, com sua atmosfera intimista e acolhedora. O projeto, que ocorre de terça a quinta-feira, combina música de qualidade com gastronomia saborosa, ampliando a oferta cultural na zona sul de São Paulo.

Além do show de Lara Silva, o Rooftop Unplugged Series apresenta uma programação diversificada, com artistas de diferentes estilos e gêneros musicais. Para quem busca novidades sobre TV e streaming, o blog Tela Plana é uma excelente fonte de informação. Já para os apaixonados por música, o blog O Som e a Fúria traz notícias sobre artistas e lançamentos.

Os cinéfilos podem conferir as dicas de filmes do blog Em Cartaz, e os amantes da literatura podem se manter atualizados com as notícias do mercado editorial no blog Livros. Não perca a oportunidade de assistir ao show gratuito de Lara Silva e vivenciar uma experiência musical inesquecível

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