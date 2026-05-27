Lando Norris e a Tríplice Coroa: piloto sonha com feito raro após vitória em Mônaco

Após vencer o GP de Mônaco, Lando Norris revela interesse em competir nas 500 Milhas de Indianápolis e nas 24 Horas de Le Mans para tentar a rara Tríplice Coroa do automobilismo.

A Tríplice Coroa do automobilismo é um dos feitos mais raros e cobiçados do esporte a motor. Consiste em vencer três das provas mais lendárias: o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis da IndyCar e as 24 Horas de Le Mans do Mundial de Endurance.

Apenas um piloto na história, o britânico Graham Hill, conseguiu completar o desafio, vencendo Mônaco cinco vezes, Indianápolis em 1966 e Le Mans em 1972. Outros grandes nomes, como Juan Pablo Montoya e Fernando Alonso, tentaram e ficaram perto, mas nunca alcançaram o feito completo. Agora, o jovem piloto da McLaren, Lando Norris, despertou interesse na Tríplice Coroa após sua vitória no GP de Mônaco de 2024.

Em entrevista recente, Norris afirmou que adoraria experimentar outras categorias do automobilismo, incluindo a IndyCar e o endurance.

"Nunca se sabe. Não quero dizer não, e certamente quero experimentar coisas fora da Fórmula 1", disse o britânico.

"Sou fã de corridas. Amo a Fórmula 1 mais do que tudo, mas amo todas as corridas. Amo motos, rali, IndyCar e tudo o que envolve automobilismo.

" A declaração animou os fãs, que já especulam sobre uma possível participação de Norris nas 500 Milhas de Indianápolis ou em Le Mans no futuro. No entanto, o calendário da Fórmula 1 é intenso, com 24 corridas por ano, o que dificulta a participação em outras provas.

Além disso, Norris tem contrato com a McLaren até 2027, e a equipe pode não liberá-lo para competições paralelas. Ainda assim, o piloto de 26 anos mostrou que não descarta aventuras fora da F1.

"Sou jovem e tenho muitos anos pela frente. Quero aproveitar ao máximo minha carreira e explorar diferentes desafios", completou. A Tríplice Coroa não é oficial, mas é reconhecida pela tradição. Vencer as três provas exige habilidades distintas: Mônaco demanda precisão em ruas estreitas, Indianápolis exige altíssima velocidade em ovais, e Le Mans testa resistência em uma corrida de 24 horas.

Poucos pilotos dominam as três disciplinas. Se Norris conseguisse, seria o segundo na história e certamente entraria para o hall dos imortais do automobilismo. Por enquanto, ele foca em conquistar seu primeiro título na Fórmula 1, mas já deixa a porta aberta para novos horizontes. A paixão declarada do britânico por todas as formas de corrida sugere que, mais cedo ou mais tarde, ele pode tentar a sorte nas 500 Milhas ou em Le Mans. Os fãs aguardam ansiosos





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