Head Topics

Lanchas Iraniânias Disparam Contra Petroleiro no Estreito de Ormuz; Irã Volta a Fechar Rota

Geopolítica News

Lanchas Iraniânias Disparam Contra Petroleiro no Estreito de Ormuz; Irã Volta a Fechar Rota
Estreito De OrmuzIrãEstados Unidos
📆4/18/2026 2:44 PM
📰VEJA
72 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 92%

Lanchas rápidas iranianas abriram fogo contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, um dia após o Irã ter reaberto a rota marítima. Teerã alega que o fechamento se deve à manutenção do bloqueio naval americano, ameaçando a liberdade de navegação.

Lanchas rápidas iranianas dispararam contra um petroleiro no Estreito de Ormuz neste sábado, 18 de maio, conforme informado pela agência britânica de segurança marítima . O incidente ocorreu logo após o Exército do Irã anunciar o fechamento da rota de navegação estratégica. O capitão do petroleiro relatou ter sido interceptado a aproximadamente 37 quilômetros a nordeste de Omã por duas lanchas rápidas pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica. Sem qualquer alerta prévio por rádio, as embarcações teriam aberto fogo contra o navio, de acordo com um comunicado emitido pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido. A nota assegurou que toda a tripulação está em segurança.

O fechamento do Estreito de Ormuz por parte do Irã neste sábado representa uma reviravolta significativa, ocorrendo apenas um dia após a rota marítima ter sido reaberta em decorrência de um cessar-fogo no Líbano. A decisão do Exército iraniano de novamente restringir o tráfego surge em resposta à continuidade do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos contra embarcações iranianas nesta via vital. Essa medida confirma as ameaças previamente feitas por Teerã na sexta-feira, 17 de maio, quando a rota foi temporariamente liberada.

O comando central militar do Irã declarou que retomaria a 'gestão rigorosa' do Estreito de Ormuz, revertendo uma decisão anterior que visava facilitar a navegação estratégica em meio a negociações com os Estados Unidos. Em um pronunciamento divulgado pela televisão estatal, as autoridades militares alegaram que Washington não cumpriu com um acordo prévio ao manter o bloqueio a navios que se dirigem ou partem dos portos iranianos. 'Enquanto as forças dos Estados Unidos não restaurarem a liberdade de movimentação para todos os navios que visitam o Irã, a situação no Estreito de Ormuz continuará sob controle rigoroso', afirmou o comando militar em seu comunicado, em um sinal claro de escalada de tensões na região. A situação exige atenção internacional, dada a importância vital do Estreito de Ormuz para o comércio global, especialmente para o transporte de petróleo.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

Estreito De Ormuz Irã Estados Unidos Petroleiro Segurança Marítima

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irã diz que Estreito de Ormuz estará 'completamente aberto' durante cessar-fogo no LíbanoIrã diz que Estreito de Ormuz estará 'completamente aberto' durante cessar-fogo no LíbanoMinistro das Relações Exteriores afirma que navios comerciais podem transitar pela rota coordenada enquanto EUA mantêm bloqueio a portos iranianos
Read more »

Irã anuncia liberação do Estreito de Ormuz; Trump agradece, mas diz que bloqueio naval continuaIrã anuncia liberação do Estreito de Ormuz; Trump agradece, mas diz que bloqueio naval continuaO governo iraniano decidiu liberar a passagem após o início do cessar-fogo no Líbano
Read more »

Estreito de Ormuz: Irã declara passagem 'completamente reaberta'Estreito de Ormuz: Irã declara passagem 'completamente reaberta'O Estreito de Ormuz foi 'declarado completamente aberto' pelo 'período restante do cessar-fogo', afirmou nesta sexta-feira (17/4) o Ministro das Relações Exteriores do Irã.
Read more »

Entenda como será a reabertura do Estreito de Ormuz pelo IrãEntenda como será a reabertura do Estreito de Ormuz pelo IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

ANÁLISE: Irã reabre Estreito de Ormuz após pressão da ChinaANÁLISE: Irã reabre Estreito de Ormuz após pressão da ChinaPressão reflete preocupação do governo chinês com o impacto na segurança energética do fechamento de fato do estreito pelo Irã e EUA.
Read more »

Irã reabre Estreito de Ormuz, mas diz que EUA precisam acabar com bloqueio navalIrã reabre Estreito de Ormuz, mas diz que EUA precisam acabar com bloqueio navalO Irã ‌reabriu temporariamente o Estreito de Ormuz nesta sexta-feira, após um acordo de cessar- ...
Read more »



Render Time: 2026-04-18 17:44:39