Lanchas Iraniânias Disparam Contra Petroleiro no Estreito de Ormuz; Irã Volta a Fechar Rota

Lanchas rápidas iranianas abriram fogo contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, um dia após o Irã ter reaberto a rota marítima. Teerã alega que o fechamento se deve à manutenção do bloqueio naval americano, ameaçando a liberdade de navegação.

Lanchas rápidas iranianas dispararam contra um petroleiro no Estreito de Ormuz neste sábado, 18 de maio, conforme informado pela agência britânica de segurança marítima . O incidente ocorreu logo após o Exército do Irã anunciar o fechamento da rota de navegação estratégica. O capitão do petroleiro relatou ter sido interceptado a aproximadamente 37 quilômetros a nordeste de Omã por duas lanchas rápidas pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica. Sem qualquer alerta prévio por rádio, as embarcações teriam aberto fogo contra o navio, de acordo com um comunicado emitido pelo Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido. A nota assegurou que toda a tripulação está em segurança.

O fechamento do Estreito de Ormuz por parte do Irã neste sábado representa uma reviravolta significativa, ocorrendo apenas um dia após a rota marítima ter sido reaberta em decorrência de um cessar-fogo no Líbano. A decisão do Exército iraniano de novamente restringir o tráfego surge em resposta à continuidade do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos contra embarcações iranianas nesta via vital. Essa medida confirma as ameaças previamente feitas por Teerã na sexta-feira, 17 de maio, quando a rota foi temporariamente liberada.

O comando central militar do Irã declarou que retomaria a 'gestão rigorosa' do Estreito de Ormuz, revertendo uma decisão anterior que visava facilitar a navegação estratégica em meio a negociações com os Estados Unidos. Em um pronunciamento divulgado pela televisão estatal, as autoridades militares alegaram que Washington não cumpriu com um acordo prévio ao manter o bloqueio a navios que se dirigem ou partem dos portos iranianos. 'Enquanto as forças dos Estados Unidos não restaurarem a liberdade de movimentação para todos os navios que visitam o Irã, a situação no Estreito de Ormuz continuará sob controle rigoroso', afirmou o comando militar em seu comunicado, em um sinal claro de escalada de tensões na região. A situação exige atenção internacional, dada a importância vital do Estreito de Ormuz para o comércio global, especialmente para o transporte de petróleo.





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