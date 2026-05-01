Lançamentos de Maio no Streaming: Super-Heróis, Futebol e Histórias Inspiradoras

Confira a lista completa de estreias em maio nas principais plataformas de streaming, incluindo séries, filmes e documentários para todos os gostos.

Maio chega com uma vasta gama de lançamentos no mundo do streaming, atendendo a todos os gostos. Desde as emocionantes aventuras de super-heróis americanos até a inspiradora história dos heróis nacionais que conquistaram o tricampeonato mundial para o Brasil em 1970, o mês promete entretenimento de qualidade.

A programação inclui o retorno de personagens icônicos como Demolidor e Jessica Jones na segunda temporada de 'Demolidor: Renascido', disponível no Disney+. A série mergulha em um confronto épico entre Matt Murdock e Wilson Fisk, agora no cargo de prefeito de Nova York, com a ajuda crucial de Jessica Jones.

Para os amantes de histórias tocantes, a Netflix apresenta 'Criaturas Extraordinariamente Brilhantes', um filme baseado no livro de Shelby Van Pelt, com Sally Field interpretando uma faxineira de aquário que desenvolve uma conexão especial com um polvo-gigante-do-Pacífico e um colega de trabalho misterioso. O Prime Video também se destaca com o episódio final de 'Good Omens', trazendo de volta David Tennant e Michael Sheen como os anjos Crowley e Aziraphale em uma trama hilária envolvendo o planejamento da segunda vinda de Jesus Cristo.

A plataforma ainda oferece 'Rancho Dutton', um spin-off de 'Yellowstone' focado na luta de Beth Dutton e Rip Wheeler para proteger seu rancho e seu relacionamento, com a participação de Ed Harris e Annette Bening. A Netflix continua a surpreender com 'Berlin e a Dama com Arminho', que acompanha o retorno de Berlim e sua equipe em um audacioso roubo que se revela mais complexo do que o esperado.

A Apple TV+ apresenta 'Prazer Máximo Garantido', uma série dramática com Tatiana Maslany no papel de uma mãe divorciada envolvida em um esquema de chantagem. Para os fãs de ação e espionagem, 'Jack Ryan: Guerra Fantasma' no Prime Video traz John Krasinski de volta como o agente da CIA Jack Ryan em uma nova missão para combater uma ameaça ressurgente.

Além disso, a Netflix oferece 'The Boroughs', uma minissérie com um elenco estelar que explora uma ameaça extraterrestre em uma comunidade de aposentados no Novo México. O Prime Video apresenta 'Spider-Noir', uma série derivada do Aranhaverso com Nicolas Cage no papel de um Homem-Aranha detetive particular na Nova York dos anos 1930.

E, para os apaixonados por futebol, a Netflix lança 'Brasil 70: A Saga do Tri', uma megaprodução que recria a jornada da seleção brasileira de 1970 rumo ao tricampeonato mundial, com destaque para Pelé, Jairzinho e Carlos Alberto, interpretados por Lucas Agrícola, Gui Ferraz e Caio Cabral, respectivamente. A série também conta com as atuações de Bruno Mazzeo como Zagallo e Rodrigo Santoro como o técnico João Saldanha.

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