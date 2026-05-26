Lanús domina mas não marca e Mirassol segura empate sem gols em jogo de poucas chances claras

A partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B ou por competição estadual (a depender do contexto) terminou sem gols, com o Lanús criando várias oportunidades mas sem sucesso nas finalizações. O Mirassol se defendeu bem e garantiu um ponto fora de casa. Destaque para Eduardo Salvio, que criou várias chances, e para a ineficiência ofensiva do Lanús.

O jogo entre Lanús e Mirassol foi marcado por uma série de oportunidades perdidas pela equipe do Lanús , que dominou as ações ofensivas mas não conseguiu converter em gols.

Desde os primeiros minutos, a equipe de Lanús criou várias chances claras, principalmente através de jogadas aéreas e finalizações de fora da área. Sasha Marcich teve uma chance importante em uma falta, mas sua finalização com o pé esquerdo saiu por pouco. Pouco depois, Walter Bou, um dos jogadores mais ativos, cabeceou uma bola no meio da área após cruzamento de Eduardo Salvio, mas a defesa conseguiu afastar o perigo.

A pressão continuou com Dylan Aquino, que finalizou de fora da área com o pé direito após passe de Ramiro Carrera, mas o chute foi bloqueado. Ramiro Carrera, por sua vez, também perdeu uma chance de cabeça no centro da área após assistência de Agustín Medina. Agustín Medina não ficou atrás e finalizou de fora da área com o pé direito, recebendo passe de Walter Bou, mas a bola não entrou.

Carlos Izquierdoz teve sua oportunidade em um cruzamento após escanteio cobrado por Dylan Aquino, mas seu cabeceio do lado esquerdo da área foi defendido ou saiu pela linha de fundo. A insistência do Lanús continuou na segunda etapa, com Walter Bou finalizando do lado esquerdo da área com o pé direito após mais uma assistência de Eduardo Salvio, mas o goleiro de Mirassol conseguiu defender a chance.

Mais uma vez, Walter Bou apareceu para finalizar do meio da área, também com passe de Salvio, mas o chute foi seguro pelo defensor. No final, Dylan Aquino teve uma última chance com o pé esquerdo de fora da área, novamente com assistência de Salvio, mas a defesa conseguiu bloquear. Apesar da grande quantidade de finalizações e da posse de bola, o Lanús não conseguiu furar a defesa do Mirassol e a partida terminou sem gols.

A atuação de Salvio como criador de jogadas foi crucial, mas a falta de precisão dos atacantes Defining the outcome. O Mirassol, por outro lado, se defendeu bem e aproveitou as poucas chances que teve, mas também não marcou. Um empate sem gols que reflete a ineficiência ofensiva do Lanús e a solidez defensiva do Mirassol





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lanús Mirassol Campeonato Brasileiro Série B Eduardo Salvio Walter Bou Oportunidades Perdidas Empate Sem Gols

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Santos terá desfalque para duelo contra Vitória pelo Campeonato BrasileiroO Santos terá mais duas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. Para o duelo pelo Campeonato Brasileiro

Read more »

Campeonato Brasileiro: Corinthians e Cruzeiro superam adversários e abrem vantagemO dia de disputa do Campeonato Brasileiro foi marcado por quatro partidas válidas pela 17ª rodada, que agitaram os torcedores por todo o país. Corinthians e Cruzeiro superaram os respectivos adversários e abriram vantagem sobre o Z4.

Read more »

Lanús x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogoMirassol tenta confirmar liderança do Grupo G da Libertadores nesta terça-feira, 26, fora de casa, na Argentina

Read more »

Ao vivo: Lanús x Mirassol | Libertadores da América 2026Acompanhe o jogo Lanús x Mirassol - Libertadores da América 2026. Veja os lances, as escalações e as estatísticas em tempo real na CNN Brasil

Read more »