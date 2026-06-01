Lamine Yamal revela medo de perder a Copa do Mundo por lesão

Lamine Yamal, atacante da seleção espanhola, confessou ter temido ficar de fora do Mundial devido a uma lesão muscular. Em recuperação, ele está confiante para a estreia contra Cabo Verde.

Lamine Yamal , a jovem estrela do Barcelona e da seleção espanhola , viveu momentos de tensão nas últimas semanas após sofrer uma lesão no músculo bíceps femoral da perna esquerda.

O incidente ocorreu durante a cobrança de um pênalti na partida contra o Celta, pelo campeonato espanhol, no dia 22 de abril. Desde então, o atacante de 17 anos tem se dedicado a um intenso processo de recuperação, mas admite que o fantasma de perder a Copa do Mundo o assombrou.

"Eu rezava por dentro para que não fosse nada grave, que fosse apenas uma cãibra ou algo parecido, porque o Mundial parecia muito próximo, e eu sabia que uma lesão no músculo posterior da coxa não teria uma recuperação rápida", revelou Yamal em entrevista aos canais oficiais da Federação Espanhola. O jogador também confessou que o medo de uma recaída era constante: "Eu tinha medo de que pudesse ser grave e, acima de tudo, mesmo que não fosse severa, temia sofrer uma recaída e, potencialmente, perder a Copa do Mundo".

A lesão, diagnosticada como uma distensão no bíceps femoral, exigiu cuidados específicos, e o staff médico da seleção espanhola tem monitorado de perto sua evolução. Apesar do susto, o técnico Luis de la Fuente demonstra otimismo quanto à participação de Yamal na estreia da Espanha contra Cabo Verde, marcada para 15 de junho.

No primeiro treino da seleção, realizado neste domingo, o atacante participou do aquecimento com os companheiros antes de se retirar para continuar o trabalho de fortalecimento na academia.

"Também é verdade que ajuda saber que você está prestes a disputar um Mundial. Então na mente é como se você não tivesse jogado nenhuma partida em toda a temporada, e estou com muita vontade de poder estrear", afirmou Yamal, transbordando entusiasmo. Para ele, a Copa do Mundo representa o ápice do futebol: "É o que há de maior. Sonhei mil vezes em conquistar esse título".

O jogador também fez questão de elogiar o grupo espanhol, destacando a força coletiva: "No fim das contas, estamos jogando contra seleções muito fortes. Se jogarmos contra a França, e mesmo que eu desempenhe um papel fundamental, mas a equipe não estiver rendendo bem, não teremos chance alguma. É por isso que encaro isso com esse entusiasmo, porque sei que temos uma grande seleção, uma das melhores que já tivemos, com jogadores importantes".

A Espanha, campeã mundial em 2010, integra o Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A campanha começa contra os cabo-verdianos, seguida pelo duelo com a Arábia Saudita em 21 de junho e o fechamento da fase de grupos contra o Uruguai no dia 27. A expectativa é que Lamine Yamal, mesmo não estando 100% fisicamente, possa contribuir com sua habilidade e velocidade para ajudar La Roja a buscar o bicampeonato.

Enquanto isso, o jovem atacante segue o protocolo de recuperação, alternando entre trabalhos no campo e na academia, sempre sob a supervisão da comissão técnica. A torcida espanhola aguarda ansiosamente por sua estreia em Copas, confiante de que o talento de Yamal pode ser um diferencial na competição. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas





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