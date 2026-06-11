Laboratório usado para mistura e preparação de cocaína encontrado na Vila do João

Um laboratório usado para a mistura e preparação de cocaína foi encontrado na Vila do João, contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Registros mostram anotações manuscritas contendo fórmulas e proporções para a preparação da droga. Em imagens divulgadas pela polícia, sacos contendo substâncias em pó e equipamentos utilizados na manipulação da cocaína antes da distribuição para venda são encontrados.

Um laboratório usado para a mistura e preparação de cocaína foi encontrado na Vila do João, contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Registros mostram anotações manuscritas contendo fórmulas e proporções para a preparação da droga.

Em imagens divulgadas pela polícia, sacos contendo substâncias em pó e equipamentos utilizados na manipulação da cocaína antes da distribuição para venda são encontrados. A operação é resultado de meses de investigação e reúne diferentes frentes de apuração relacionadas ao tráfico de drogas, roubos de carga, receptação de celulares, tentativa de homicídio, violência doméstica, posse ilegal de armas e crimes contra crianças





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