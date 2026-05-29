O presidente do Senado, Alcolumbre, pretende compartilhar decisões sobre a tramitação da PEC do fim da escala 6x1 com os líderes, seguindo o regimento e ignorando pressão das redes sociais e do calendário eleitoral.

Líderes se reúnem para discutir tramitação da PEC do fim da escala 6x1. O presidente do Senado , Alcolumbre , pretende compartilhar decisões sobre a tramitação com os líderes, seguindo o regimento e ignorando pressão das redes sociais e do calendário eleitoral.

O objetivo de Alcolumbre é ouvir todos os segmentos envolvidos e permitir que os senadores contribuam para o debate. A PEC do fim da 6x1 foi aprovada na Câmara com 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno, e 461 votos a favor e 19 contra no segundo turno. O setor privado pedirá a Alcolumbre para votar a favor da PEC após as eleições. Flávio e Trump têm aliados divididos sobre o impacto da reunião.

A explicação sobre o áudio com Vorcaro convenceu os bolsonaristas, mas afastou os indecisos, segundo Atlas. A reação entre os bolsonaristas é positiva, chegando a 0,55, enquanto os petistas e os que vão votar branco e nulo têm reações negativas. Castro publicou leis e nomeou secretários alinhados à Refit, diz a PFC. A campanha de Flávio prepara uma reação contra a possibilidade de novas revelações.

O atraso no Ministério da Agricultura provocou uma barreira europeia contra a carne. Vorcaro bancou viagens para Ciro em NY, Lisboa e estação de esqui. Lula sancionou a criação da primeira universidade indígena. Jovens querem trabalhar 36h, diz Lula após o 5x2 avançar.

O presidente comemorou a aprovação da PEC do fim da 6x1 na Câmara, chamando-a de 'conquista extraordinária da sociedade'. O ex-governador afirmou que prioridade agora será concentrar esforços na própria defesa, após ter sido alvo de duas operações da PF. O presidente da Fiesp defendeu a flexibilização da jornada e disse que o texto aprovado na Câmara representa um atraso





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