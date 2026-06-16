A foto de família do G7 foi tirada antes de um jantar de gala na cidade de Evian, na França, e incluiu líderes mundiais e cônjuges, apesar de tensões entre Brasil e EUA.

Líderes do G7 posam para foto de família , incluindo Trump e Lula, apesar de tensões entre Brasil e EUA. A foto foi tirada antes de um jantar de gala na cidade de Evian, na França.

Além de Trump e Lula, outros líderes mundiais e cônjuges também participaram da foto. A 'foto de família' é uma tradição em encontros de chefes de Estado e de governo, servindo como um símbolo de unidade.

No entanto, a tensão entre Brasil e EUA, devido à aplicação de novas tarifas contra produtos brasileiros, não impediu que os líderes se reunissem para a foto. Após a foto, Lula conversou rapidamente com a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, enquanto Trump passou pelos dois. Lula e Trump não se cumprimentaram nessa ocasião. Não há informação se os presidentes brasileiro e norte-americano se falaram na abertura da cúpula.

O G7 é um grupo das principais economias ricas do mundo que se reúne para discutir temas globais. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, além da União Europeia, participam das reuniões. O Brasil não integra o G7, mas pode ser convidado para a cúpula. A cúpula do G7 é um evento importante para discutir temas globais e buscar soluções para os desafios enfrentados pelo mundo.

A presença de líderes mundiais e cônjuges na foto de família é um símbolo de unidade e cooperação entre os países. A tensão entre Brasil e EUA não impediu que os líderes se reunissem para a foto, mostrando que a cooperação e a unidade são fundamentais para enfrentar os desafios globais





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