Líderes de Esquerda da América Latina Unem-se em Barcelona Contra Avanço Conservador e Ameaças Globais

Presidentes do Brasil, Colômbia e México se reúnem em Barcelona com Pedro Sánchez para discutir a formação de um frente comum contra o conservadorismo na América Latina e propor alternativas ao cenário global impulsionado por Donald Trump. Líderes expressam preocupações com a instabilidade internacional, a crise democrática e a necessidade de fortalecer instituições.

Líderes de esquerda da América Latina , incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, a mexicana Claudia Sheinbaum e o colombiano Gustavo Petro, reuniram-se em Barcelona para a IV Reunião em Defesa da Democracia .

O encontro, convocado pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, teve como objetivo principal a formação de uma frente comum contra o avanço do conservadorismo e da extrema-direita na região, bem como a proposição de uma alternativa ao cenário global impulsionado por Donald Trump. A reunião ocorre em um momento crucial para a esquerda latino-americana, com eleições decisivas este ano na Colômbia e no Brasil, onde os projetos políticos de Petro e Lula, respectivamente, serão testados. Luiz Inácio Lula da Silva foi o mais vocal em suas críticas, alertando para as ameaças de Trump à estabilidade internacional. "Temos que ir contra este senhor da guerra", declarou na clausura da cúpula, expressando seu desagrado com "o regresso dos imperadores que se julgam donos do mundo". Lula destacou o impacto econômico das campanhas bélicas e o custo que os mais pobres pagarão por guerras indesejadas. Ele também reprovou a intervenção militar na Venezuela e manifestou preocupação com o bloqueio a Cuba, defendendo que os cubanos "sigam suas vidas" sem interferências externas. "Nenhum presidente de qualquer país que seja, por maior que seja", concluiu, "tem direito a impor regras a outro". Claudia Sheinbaum, por sua vez, enfatizou a soberania e o direito à vida plena dos povos, mesmo os menores, em alusão à pressão sobre Cuba. Ela propôs a adoção de uma declaração conjunta condenando qualquer intervenção militar na ilha, clamando para que "o diálogo e a paz prevaleçam". A visita de Sheinbaum a Barcelona foi recebida com grande expectativa, marcando um passo importante para a normalização das relações entre México e Espanha após anos de tensão, com ambas as administrações considerando a crise superada. Em sua primeira visita à Europa, Sheinbaum busca reafirmar o protagonismo mexicano no cenário internacional, mantendo uma postura cautelosa em relação aos Estados Unidos, seu vizinho e principal parceiro comercial. Gustavo Petro, por sua vez, chegou a Barcelona em um momento decisivo para sua campanha presidencial na Colômbia. Ele expressou seu repúdio à ocupação israelense em Gaza e ao negacionismo climático promovido por governos ultraconservadores. Sobre o conflito no Oriente Médio, Petro o classificou como "um dos piores passos no mundo no último tempo, fora do genocídio em Gaza", e ressaltou a necessidade de buscar alternativas aos combustíveis fósseis, em meio à crise global do petróleo causada por bloqueios no Estreito de Ormuz. O presidente colombiano também criticou a falta de ação diante da crise climática, vinculando-a a discursos que negam a ciência e que favorecem interesses econômicos de poucos. Além de suas preocupações específicas, os líderes presentes na cúpula reconheceram a urgência de formar um frente unido para enfrentar a crise das instituições democráticas e o questionamento das regras do ordenamento internacional. "Individualmente, não temos saída deste problema", afirmou Lula, que fez uma autocrítica sobre o avanço do conservadorismo e dos autoritarismos, admitindo que "a democracia está perdendo credibilidade por não dar resposta aos anseios da sociedade". Em encontro bilateral com Pedro Sánchez na véspera, Lula já havia exposto a encruzilhada da esquerda mundial, lamentando que "os progressistas somos cada vez menos". O presidente brasileiro assumiu um papel de aliado estratégico, chegando à Espanha com 14 ministros e defendendo o "não à guerra", além de elogiar os esforços do governo Sánchez para regular plataformas digitais e proteger menores de idade. Sua postura, ora solene, ora informal, demonstrou veemência em suas convicções e preocupações com a fragilidade das instituições internacionais, a dificuldade da esquerda em atingir certos setores e a escassez de parceiros ideológicos globais. Sánchez, por sua vez, reconheceu Lula como parceiro fundamental, ressaltando o potencial de Brasil e Espanha em serem "motores" de aproximação entre a União Europeia e a América Latina e Caribe, em um evento que marcou a primeira cúpula bilateral entre Espanha e um país latino-americano, representando o maior ambicioso projeto de aproximação entre ambos os governos





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