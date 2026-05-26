Líder Supremo do Irã ameaça retaliar contra violações do cessar-fogo

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ameaçou retaliar contra as violações do frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril, praticadas pelos Estados Unidos. A ameaça ocorre após forças americanas realizarem um ataque na noite de segunda-feira contra plataformas de lançamentos de mísseis, no sul do país e persa, e também contra embarcações que tentavam instalar minas no Estreito de Ormuz.

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei , ameaçou retaliar contra as violações do frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril, praticadas pelos Estados Unidos .

A ameaça ocorre após forças americanas realizarem um ataque na noite de segunda-feira contra plataformas de lançamentos de mísseis, no sul do país e persa, e também contra embarcações que tentavam instalar minas no Estreito de Ormuz. Segundo o grupo, o direito de resposta recíproca é justificável como uma ação em defesa das tropas americanas posicionadas na região. Os bombardeios se deram poucas horas após o presidente terem invadido o espaço aéreo iraniano na região do Golfo Pérsico.

As informações são da agência semioficial Tasnim. Khamenei reiterou que os países do Golfo não servirão mais de escudo para as bases dos EUA na região e que, portanto, os americanos não terão mais um porto seguro para suas maldades e para estabelecer bases militares no Oriente Médio.

"As mãos do tempo não giram para trás, e as nações e terras da região não servirão mais como escudos para bases americanas", completou Khamenei. Hoje, os Estados Unidos mantêm dezenas de bases ou instalações com presença americana no Oriente Médio, algumas das quais foram atacadas pela República Islâmica após o início da guerra em 28 de fevereiro.

O líder supremo, que ficou ferido no primeiro dia da guerra em um ataque que matou seu pai, o aiatolá, e não é visto desde então, também defendeu na mesma declaração que os países árabes moldem uma nova ordem mundial com base nas "capacidades compartilhadas e interesses comuns".

"Estou solicitando obrigatoriamente que todos os países assinem imediatamente os Acordos de Abraão e que, se o Irã assinar o acordo comigo, como presidente dos Estados Unidos da América, seria uma honra tê-los também como parte desta coalizão mundial sem precedentes", escreveu Trump em uma publicação na Truth Social. O líder supremo também defendeu que os países árabes sejam mais independentes e não dependam mais dos EUA.

"Os países árabes devem ser mais independentes e não depender mais dos EUA", disse Khamenei. "Devemos ser mais fortes e não depender mais dos EUA", completou. A declaração de Khamenei veio após o ataque dos EUA ao Irã, que interrompeu o alívio recente e elevou a incerteza no mercado.

O petróleo voltou a subir em meio a incertezas, e os futuros dos índices de Nova York sobem no retorno do feriado do Memorial Day, que manteve os mercados americanos fechados na segunda-feira. A crise no Oriente Médio também afetou a Coreia, onde a rede de cafés Starbucks enfrenta crise após ação promocional associada à ditadura militar.

O presidente do Shinsegae, grupo controlador da rede no país, pediu desculpas publicamente e apelou para que consumidores não direcionem a indignação aos funcionários da rede. A ação investiga suposto esquema que teria usado verba de publicidade da prefeitura para promover ataques a adversários políticos e produção de conteúdos manipulados





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