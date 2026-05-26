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Líder iraniano adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA

Política News

Líder iraniano adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA
Mojtaba KhameneiIranEUA
📆5/26/2026 12:24 PM
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O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA, sinalizando o declínio da influência americana. A declaração surge em meio a negociações frágeis para um cessar-fogo e tensões militares crescentes, incluindo a derrubada de um drone e ataques aéreos recíprocos.

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei , adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA , sinalizando o declínio da influência americana.

A declaração surge em meio a negociações frágeis para um cessar-fogo e tensões militares crescentes, incluindo a derrubada de um drone e ataques aéreos recíprocos. Khamenei, que não aparece em público desde que foi designado em março para suceder seu pai, zomba dos EUA e seu 'status' na região.

O comunicado foi divulgado enquanto Irã e Estados Unidos prosseguem com as negociações para tentar alcançar um acordo que encerre a guerra, iniciada em 28 de fevereiro e que se espalhou por toda a região. Um cessar-fogo está sendo negociado, mas o processo diplomático é constantemente ameaçado pelas tensões militares.

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, afirmou que derrubou um drone americano e disparou contra outras aeronaves que tentavam entrar no espaço aéreo do país, sem especificar quando aconteceram os incidentes. Em um comunicado, a Guarda fez uma advertência 'contra qualquer violação do cessar-fogo pelo exército agressor dos Estados Unidos' e afirmou que 'considera legítimo e seguro seu direito a uma resposta recíproca'

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Mojtaba Khamenei Iran EUA Cessar-Fogo Tensões Militares

 

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