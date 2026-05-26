Líder iraniano adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA, sinalizando o declínio da influência americana. A declaração surge em meio a negociações frágeis para um cessar-fogo e tensões militares crescentes, incluindo a derrubada de um drone e ataques aéreos recíprocos.

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei , adverte que países da região não servirão mais como base para os EUA , sinalizando o declínio da influência americana.

A declaração surge em meio a negociações frágeis para um cessar-fogo e tensões militares crescentes, incluindo a derrubada de um drone e ataques aéreos recíprocos. Khamenei, que não aparece em público desde que foi designado em março para suceder seu pai, zomba dos EUA e seu 'status' na região.

O comunicado foi divulgado enquanto Irã e Estados Unidos prosseguem com as negociações para tentar alcançar um acordo que encerre a guerra, iniciada em 28 de fevereiro e que se espalhou por toda a região. Um cessar-fogo está sendo negociado, mas o processo diplomático é constantemente ameaçado pelas tensões militares.

A Guarda Revolucionária Islâmica, o exército ideológico do Irã, afirmou que derrubou um drone americano e disparou contra outras aeronaves que tentavam entrar no espaço aéreo do país, sem especificar quando aconteceram os incidentes. Em um comunicado, a Guarda fez uma advertência 'contra qualquer violação do cessar-fogo pelo exército agressor dos Estados Unidos' e afirmou que 'considera legítimo e seguro seu direito a uma resposta recíproca'





VEJA / 🏆 5. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mojtaba Khamenei Iran EUA Cessar-Fogo Tensões Militares

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FT: Onde está o líder supremo do Irã? Mojtaba Khamenei está sumido há meses, mas autoridades da República Islâmica traçam uma narrativa de que ele está bem e no comandoA agência Financial Times traz sobre o sumido líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ao longo de meses, e as autoridades islâmicas que alegam que ele está bem e no comando.

Read more »

Novo líder supremo do Irã sofreu ferimentos superficiais durante ataque aéreo, diz Ministério da Saúde iranianoO novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, sofreu ferimentos superficiais no rosto, cabeça e pernas durante o ataque aéreo de 28 de fevereiro que matou seu pai, informou o Ministério da Saúde iraniano, tentando minimizar o impacto em sua saúde.

Read more »

Líder supremo do Irã diz que EUA não terão mais 'refúgio seguro' no GolfoMojtaba Khamenei emite mensagem escrita durante o peregrinação anual afirmando que “nova ordem” distanciará Washington da região

Read more »

Líder Supremo do Irã ameaça retaliar contra violações do cessar-fogoO líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ameaçou retaliar contra as violações do frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril, praticadas pelos Estados Unidos. A ameaça ocorre após forças americanas realizarem um ataque na noite de segunda-feira contra plataformas de lançamentos de mísseis, no sul do país e persa, e também contra embarcações que tentavam instalar minas no Estreito de Ormuz.

Read more »