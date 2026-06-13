Líder do Tren de Aragua é morto em ação militar coordenada entre EUA e Venezuela

O líder do Tren de Aragua, Niño Guerrero, foi morto em uma ação militar coordenada entre os Estados Unidos e a Venezuela. A organização criminosa expandiu sua atuação pela América do Sul e tem forte presença no Brasil.

O líder do Tren de Aragua, Niño Guerrero , foi morto em uma ação militar coordenada entre os Estados Unidos e a Venezuela . O vídeo divulgado pelo governo americano mostra o momento do ataque.

A organização criminosa expandiu sua atuação pela América do Sul e tem forte presença no Brasil, com parcerias, inclusive, com o PCC. O Tren de Aragua é apontado atualmente por autoridades públicas como a organização que mais cresceu na América do Sul nos últimos anos. Em Roraima, a polícia local aponta a fronteira com o país vizinho como um dos grandes problemas para a entrada desse grupo no Brasil.

Isso porque, com o livre acesso entre as populações, os criminosos se infiltram entre os refugiados e começam a atuar de maneira delinquente em território brasileiro. Em setembro do ano passado, VEJA mostrou que o Brasil se tornou campo de atuação de grandes organizações mafiosas. Niño Guerrero, que estava no radar das polícias não apenas venezuelanas, mas também da Colômbia, Equador, Chile, Peru, Brasil e EUA, foi condenado por homicídios, tráfico e contrabando.

A ação militar foi coordenada de perto com os Estados Unidos e teve apoio tecnológico especializado e mecanismos de cooperação e de troca de informações de inteligência. O presidente dos EUA anunciou a ação em sua rede Truth Social, dizendo que a operação foi rápida e letal e que a coordenação com a Venezuela foi muito bem-sucedida





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