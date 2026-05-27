Líder do PCC Gerson Palermo é capturado na Bolívia e enviado ao Brasil para cumprir pena de 126 anos

Gerson Palermo, principal articulador do PCC e foragido há seis anos, foi preso em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e será transferido para o presídio federal de Campo Grande, onde iniciará o cumprimento da condenação de 126 anos por tráfico, assaltos e sequestro de aeronave.

Gerson Palermo , conhecido como um dos principais articuladores do Primeiro Comando da Capital ( PCC ), foi capturado nas imediações da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e está sendo devolvido ao Brasil para cumprir a condenação que lhe impôs a justiça nacional.

A operação que resultou na prisão ocorreu na última noite, quando agentes da Força Especial de Luta Contra o Narcotráfico (Felcn) da polícia boliviana conduziram o criminoso - que há seis anos fugia das autoridades brasileiras - até o aeroporto internacional Viru Viru. Lá, foi apresentada a documentação necessária e o preso foi entregue às forças de segurança do Brasil, que tomaram a iniciativa de transferi-lo por via aérea, apesar de a primeira previsão ter sido o transporte terrestre até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

A mudança de logística foi decidida após avaliações de risco e da necessidade de garantir a integridade da custódia durante todo o trajeto. Palermo, que está incluído na lista de mais procurados do Sistema Único de Segurança Pública, foi condenado a 126 anos de reclusão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, assaltos qualificados, participação em sequestro de aeronave e outras infrações relacionadas ao crime organizado.

Em 2020, ele escapou da prisão de segurança máxima de Campo Grande após obter um habeas corpus controverso, concedido por um desembargador que, após o caso, foi forçado a se aposentar compulsoriamente por erro grave de procedimento. Na época, a decisão gerou ampla repercussão na mídia e no meio jurídico, alimentando críticas ao sistema de justiça e levantando dúvidas sobre a lisura dos critérios de concessão de liberdade provisória em casos de extrema gravidade.

Com a devolução, a justiça brasileira determinará que Gerson Palermo seja recolhido ao presídio federal de Campo Grande, onde deverá iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta. Enquanto esteve sob custódia da Interpol em Santa Cruz, as autoridades bolivianas concluíram os trâmites de extradição, reconhecendo que os delitos pelos quais foi condenado foram cometidos em território nacional.

O caso reforça a cooperação internacional no combate ao crime transnacional e evidencia a importância de acordos bilaterais entre países da América do Sul para impedir que líderes de organizações criminosas explorem fronteiras como refúgio. A expectativa é de que, a partir de agora, o sistema penitenciário brasileiro tenha plena responsabilidade sobre a segurança e o monitoramento de Palermo, que continuará respondendo por todos os atos ilícitos que lhe foram atribuídos, inclusive o sequestro de aeronave que marcou seu histórico criminal.

A transferência de Gerson Palermo para o Brasil representa também um marco no enfrentamento ao PCC, que tem expandido sua influência para além das fronteiras nacionais, principalmente por meio de rotas de tráfico de entorpecentes que passam pela Bolívia e outros países vizinhos. Autoridades reforçam que o combate ao tráfico internacional requer ações coordenadas entre polícias federais, estaduais e órgãos de inteligência, além do apoio de entidades como a Interpol, que desempenham papel crucial na localização, captura e extradição de indivíduos que representam ameaça à segurança pública.

O caso também serve de alerta para a necessidade de aprimorar os mecanismos de avaliação de pedidos de habeas corpus, de modo a evitar que decisões precipitadas prejudiquem a eficácia da justiça e coloquem em risco a sociedade.





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