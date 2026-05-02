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Líder da Oposição Nega Acordo para Impedir CPMI do Banco Master

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Líder da Oposição Nega Acordo para Impedir CPMI do Banco Master
CPMI Banco MasterCabo GilbertoDavi Alcolumbre
📆5/2/2026 6:02 AM
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Deputado Cabo Gilberto (PL-PB) refuta alegações de acordo com Davi Alcolumbre para evitar investigação sobre o Banco Master, afirmando que a oposição continua lutando pela instalação da CPMI.

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto (PL-PB), desmentiu veementemente nesta sexta-feira, 1º de março, a circulação de informações sobre um suposto acordo político visando obstruir a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as complexas operações e possíveis irregularidades envolvendo o Banco Master.

Em entrevista concedida ao SBT News, o deputado foi enfático ao afirmar que a notícia é infundada e caracteriza-se como uma clara disseminação de desinformação.

'Isso é falso. Falsa essa fake news. Eu, como líder da oposição, não participei de acordo nenhum para enterrar a CPI do Banco Master, até porque estamos lutando, inclusive agora. Nas próximas sessões do Congresso Nacional, iremos solicitar a leitura do requerimento', declarou Cabo Gilberto, demonstrando o compromisso da oposição com a investigação do caso.

A alegação de um acordo teria sido articulada entre membros da oposição e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), sugerindo uma troca de favores políticos. Segundo as informações divulgadas, o acordo envolveria o comprometimento do senador Alcolumbre em não permitir a instalação da CPMI em contrapartida à inclusão na pauta do Senado do veto presidencial ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, um tema de grande relevância para o debate jurídico e criminal no país.

A motivação por trás dessa suposta negociação seria a de evitar que a votação do veto presidencial ao PL da Dosimetria desencadeasse automaticamente a leitura do requerimento que propõe a criação da CPMI do Banco Master. A leitura do requerimento em sessão conjunta do Congresso Nacional é um passo crucial e obrigatório para a formalização da comissão, conforme estabelecido no regimento interno do Poder Legislativo.

O procedimento deve ser iniciado assim que os requisitos mínimos de assinaturas de apoio forem atendidos, garantindo a legitimidade e a representatividade da investigação. O pedido de criação da CPMI, de autoria do deputado Carlos Jordy (PL-RJ), foi formalizado pela oposição em fevereiro e obteve um apoio expressivo, com a adesão de 42 senadores e 238 deputados federais. Esses números superam amplamente os requisitos mínimos estabelecidos pelo regimento, que exigem o apoio de, no mínimo, 27 senadores e 171 deputados.

A força do apoio popular e parlamentar ao pedido demonstra a importância e a urgência da investigação do caso Banco Master para a sociedade brasileira. A oposição tem reiterado seu compromisso em levar adiante a investigação, buscando a transparência e a responsabilização de todos os envolvidos em possíveis irregularidades. A pressão por parte da oposição para a instalação da CPMI do Banco Master se intensificou durante a sessão em que o veto presidencial ao PL da Dosimetria foi derrubado.

Na ocasião, o deputado federal Melchionna (PSOL) cobrou publicamente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a adoção imediata do procedimento necessário para viabilizar a criação da comissão. A cobrança de Melchionna refletiu a insatisfação de parlamentares da base do governo Lula com a suposta lentidão e a falta de compromisso do Senado em dar andamento ao pedido da oposição.

Paralelamente, membros da base governista têm expressado a opinião de que a oposição não teria um interesse genuíno na instalação da CPMI do Banco Master, alegando que o caso envolve nomes com ligações políticas com a direita. Essa alegação, no entanto, foi prontamente refutada pelo líder da oposição, Cabo Gilberto, que reafirmou o compromisso da oposição com a investigação e a busca pela verdade.

A disputa política em torno da CPMI do Banco Master se intensifica, com acusações e desmentidos cruzados entre a oposição e a base governista. A sociedade brasileira aguarda com expectativa o desfecho dessa saga e a apuração das possíveis irregularidades que envolvem o Banco Master

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