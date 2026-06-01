Líbano: presidente afirma que país está firmemente comprometido em acabar com sofrimento dos libaneses

O presidente do Líbano, Michel Aoun, afirmou que o país está firmemente comprometido em acabar com o sofrimento dos libaneses em geral e dos sulistas em particular. A afirmação foi feita em um comunicado, onde Aoun também disse que o governo não desviará nem recuará em sua missão de construir o Estado, reformar e garantir justiça. A declaração veio em um momento de tensão entre o Líbano e Israel, que tem mirado infraestruturas e militantes do Hezbollah, um grupo dominante no sul do Líbano.

O presidente do Líbano , Michel Aoun, afirmou que o país está firmemente comprometido em acabar com o sofrimento dos libaneses em geral e dos sulistas em particular.

A afirmação foi feita em um comunicado, onde Aoun também disse que o governo não desviará nem recuará em sua missão de construir o Estado, reformar e garantir justiça. A declaração veio em um momento de tensão entre o Líbano e Israel, que tem mirado infraestruturas e militantes do Hezbollah, um grupo dominante no sul do Líbano.

A troca de hostilidades começou após o Hezbollah lançar drones contra Tel Aviv em retaliação a ataques israelenses, e desde então, as tropas israelenses lançaram ataques contra todo o Líbano, incluindo a capital, Beirute, e avançaram por terra para expandir a zona de segurança no sul do país. De acordo com dados do Ministério da Saúde do Líbano, a ofensiva já deixou 3,2 mil mortos e 9,7 mil feridos, além de 3,3 mil deslocados.

A trégua, no entanto, é marcada por violações de ambos os lados, o que pode dificultar o diálogo entre os países. Líderes europeus condenaram a atuação de Israel no Líbano, e o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu o fim dos combates, dizendo que "nada justifica a grande escalada em andamento no sul do Líbano". O mesmo foi dito pelos ministérios das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha, que pediram que o cessar-fogo em vigor seja respeitado.

A situação no Líbano continua a ser de grande preocupação, com milhares de pessoas deslocadas e muitas vítimas fatais. A comunidade internacional está pressionando para que haja uma resolução pacífica da crise, mas a situação no solo continua a ser de grande tensão





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