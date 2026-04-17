Líbano Acusa Israel de Violação do Cessar-Fogo Recém-Iniciado em Meio à Tensão Regional

Poucas horas após a entrada em vigor de um cessar-fogo de dez dias, o Líbano acusou Israel de violar o acordo no sul do país. A trégua, mediada pelos Estados Unidos e França, já mostra sinais de fragilidade diante de denúncias mútuas e do retorno de civis a áreas devastadas, enquanto a região permanece em alerta máximo. O conflito, que já deixou milhares de mortos e um milhão de deslocados, está inserido em um complexo cenário de tensões que envolvem Irã e EUA.

O Líbano acusou Israel nesta sexta-feira (17) de ter violado o cessar-fogo de dez dias, que entrou em vigor na véspera, após semanas de intenso conflito com o Hezbollah que resultou em mais de 2.000 mortos e forçou cerca de um milhão de pessoas a deixarem suas casas. O acordo, anunciado pelo então presidente dos Estados Unidos Donald Trump e em vigor desde quinta-feira (16), já apresentava sinais de fragilidade poucas horas após seu início. O presidente francês Emmanuel Macron alertou que a trégua 'possa já estar sendo enfraquecida', em meio ao retorno de moradores a áreas devastadas no sul do país e na periferia de Beirute.

A acusação libanesa de que Israel violou um cessar-fogo recém-estabelecido no sul do país emergiu como o ponto central de uma situação altamente volátil, caracterizada por desconfiança imediata, denúncias recíprocas e um contexto regional de conflito mais amplo, envolvendo também o Irã e os Estados Unidos. O Hezbollah libanês declarou nesta sexta-feira (17) estar 'com o dedo no gatilho' em caso de novas violações israelenses. O cessar-fogo de dez dias entre Israel e o Líbano, efetivamente iniciado à meia-noite desta sexta-feira, foi anunciado pelo presidente norte-americano após mais um dia de confrontos intensos entre o exército israelense e o Hezbollah, grupo xiita libanês com forte apoio iraniano. Os combates se estenderam até os últimos minutos que antecederam o início oficial do acordo, evidenciando a dificuldade em impor uma paralisação imediata das hostilidades.

A preocupação com a fragilidade do cessar-fogo foi expressa de forma contundente no cenário internacional. O presidente francês Emmanuel Macron manifestou sua 'preocupação' de que a trégua entre o Hezbollah e Israel, anunciada por Donald Trump, 'possa já estar sendo enfraquecida pela continuidade de operações militares'. Macron fez um apelo direto às partes envolvidas, solicitando 'segurança para as populações civis dos dois lados da fronteira entre o Líbano e Israel', e exigindo que 'O Hezbollah deve abandonar as armas. Israel deve respeitar a soberania libanesa e encerrar a guerra'. O alerta francês se somou às tensões já palpáveis no terreno. Mesmo com a trégua em vigor, a dinâmica militar não cessou de forma clara. Até os instantes finais que precederam o início do cessar-fogo, o Hezbollah continuou a reivindicar ataques contra o norte de Israel e contra o exército israelense em território libanês, demonstrando o alto nível de hostilidade persistente entre as partes.

No plano local, o impacto humano da guerra é imediato e visível. Moradores do sul do Líbano e da periferia sul de Beirute começaram a retornar às suas casas, muitas delas devastadas. Em meio à destruição, alguns expressam alívio e um senso de resistência. 'Felizmente, estamos voltando para casa e somos vitoriosos apesar dos bombardeios', afirmou Mohammad Abou Raya, de 35 anos. Ele também ressaltou o apego ao território, mesmo diante das perdas materiais: 'Mesmo que não encontremos nossas casas, o importante é voltar para nossa terra'. Na periferia sul de Beirute, uma das áreas mais atingidas pelos bombardeios israelenses, o cenário é de destruição generalizada. Diversos edifícios foram reduzidos a escombros, e moradores retornam para avaliar os danos após semanas de deslocamento forçado. 'Ívamos todos os dias para um lugar diferente, porque não conseguíamos vaga em um abrigo', relatou Insaf Ezzeddine, que retornava de moto com o marido e a filha. Ao descrever a situação de sua casa, ela confessou: 'Nossa casa foi muito danificada pelos ataques, mas graças a Deus houve o cessar-fogo e espero que a guerra acabe'. Apesar do início da trégua, a população civil retorna mesmo diante de alertas das forças israelenses, que pediram que moradores evitassem retornar a áreas ao sul do rio Litani, afirmando manter presença na zona de fronteira. Essa discrepância entre orientações militares e a decisão da população revela tanto a urgência humanitária quanto a fragilidade do controle sobre o território em disputa.

O contexto em que o cessar-fogo foi firmado é crucial para entender sua instabilidade. O acordo ocorreu após aproximadamente um mês e meio de conflito direto entre Israel e o Hezbollah. Este período de hostilidades deixou um saldo trágico de mais de 2.000 mortos do lado libanês, de acordo com informações de autoridades de saúde locais. Além disso, cerca de um milhão de pessoas — o que representa aproximadamente um quinto da população do país — foram forçadas a se deslocar de suas residências, segundo dados das Nações Unidas. Este conflito, por sua vez, está inserido em uma crise regional de proporções mais amplas. O Líbano foi arrastado para este cenário de guerra no início de março, quando o Hezbollah intensificou seus ataques contra Israel em demonstração de apoio ao Irã, após uma ofensiva israelense-americana contra território iraniano ocorrida no final de fevereiro. Nesse cenário complexo e interligado, o cessar-fogo também assume uma dimensão diplomática estratégica, com implicações que vão além do conflito bilateral e reverberam em toda a região





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