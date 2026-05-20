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Kylie Minogue fala sobre doença pública e os desafios da vida pós-tratamento

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Kylie Minogue fala sobre doença pública e os desafios da vida pós-tratamento
Kylie MinogueDoençaDoença Pública
📆5/20/2026 8:58 PM
📰CNNBrasil
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A cantora Kylie Minogue revelou publicamente que enfrentou uma doença e desabafou com Jessie J sobre o câncer de mama. Embora tenha evitado dar detalhes sobre o tipo de câncer e o tratamento, a estrela tranquilaizou os fãs, mencionando a importância da música como uma fonte de força. Com o sucesso do single 'Padam Padam', lançado em 2023, Kylie Minogue processa a vida pós-tratamento, relmatando as dificuldades e limitações causadas pela doença.

Aos 57 anos, Kylie Minogue decidiu falar publicamente sobre um capítulo delicado que viveu longe dos holofotes. A cantora revelou que enfrentou uma doença , embora tenha evitado dar detalhes sobre o tipo de câncer e o tratamento.

Ainda assim, Kylie tranquilizou os fãs ao afirmar que Jessie J desabafa sobre câncer de mama: 'Chutei a morte para longe' que mudou a forma como passou a enxergar a vida.

'Obviamente, esse é um momento que ficará para sempre marcado no meu ser e na minha memória. Éaquele momento.

' É incrível que eu consiga falar sobre isso agora sem realmente ir até lá, porque, se eu for, eu vou mesmo. Mas acho que, no geral, minha atitude é de ver o copo meio cheio', declarou. A estrela relembrou o quanto sua rotina foi afetada pela doença, uma vez que atividades simples se tornaram difíceis: 'Antes do streaming, amigos me levavam DVDs, mas eu não conseguia assistir a um filme inteiro.

Chegar até o fim da rua era uma verdadeira missão'. A cantora disse ainda que não se sentia pronta para falar sobre o diagnóstico na época. O sucesso de 'Padam Padam', lançado em 2023, marcou uma nova fase em sua carreira, mas, por dentro, ela ainda processava tudo o que havia vivido. A música continua sendo uma fonte de força

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