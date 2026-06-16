Kylian Mbappé se torna o mais jovem a marcar 14 gols em Copas do Mundo

O atacante francês Kylian Mbappé atingiu a marca de 14 gols em Copas do Mundo, tornando-se o mais jovem a alcançar esse feito. Com 27 anos e 178 dias, ele superou os recordes de idade de Ronaldo e Miroslav Klose, ficando agora a apenas dois gols do recorde absoluto do alemão.

Kylian Mbappé , o prodígio francês, consolidou ainda mais seu lugar na história do futebol mundial ao se tornar o jogador mais jovem a alcançar a marca de 14 gols em Copas do Mundo.

A conquista veio durante a partida de estreia da França no torneio, onde Mbappé marcou duas vezes, um doblete que não apenas garantiu os três pontos para sua equipe, mas também lhe permitiu ultrapassar lendários artilheiros. Agora, o atacante do Real Madrid se junta a um seleto grupo que inclui o alemão Miroslav Klose, com 16 gols, e o brasileiro Ronaldo Fenômeno, com 15.

A idade áurea de Mbappé ao atingir essa marca, 27 anos e 178 dias, representa um feito impressionante, pois ele chegou aos 14 gols quase três anos antes que Ronaldo, que havia estabelecido o recorde anterior com 29 anos e 9 meses, e quase cinco anos antes que Klose, que o fizera com 32 anos e 24 dias. Essa proeza sublinha a consistência e a longevidade de Mbappé no mais alto nível do esporte desde sua estreia em Copas, destacando-o como uma força ofensiva única em sua geração.

O contexto histórico que cerca essas marcas enriquece a conquista de Mbappé. Ronaldo alcançou seu 14º gol na Copa de 2006, durante a fase de grupos, na vitória do Brasil por 4 a 1 sobre o Japão, em um torneio onde subsequentemente marcou seu 15º e último gol, mantendo o recorde absoluto até 2014.

Foi justamente em 2014, na histórica e traumática goleada da Alemanha por 7 a 1 sobre o Brasil no Mineirão, válida pelas semifinais, que Miroslav Klose marcou duas vezes e chegou a 16 gols, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas. A trajetória de Klose demonstrou paciência e eficiência ao longo de quatro edições do torneio. Agora, Mbappé, com apenas 27 anos e em plena forma, já vislumbra o topo.

Ele está a apenas dois gols de igualar o recorde de Klose, e com a possibilidade de participar de mais edições, o futuro artilheiro máximo parece uma questão de tempo, especialmente se considerarmos que ele já é o maior goleador histórico da França, superando Olivier Giroud no total pela seleção, e também superou Just Fontaine como o maior artilheiro francês em especificamente Copas do Mundo. Além do recorde de gols em Copas, o doblete de Mbappé no jogo de estreia teve outras implicações significativas.

Com os dois tentos contra Senegal, ele totalizou 58 gols pela Seleção Francesa, confirmando sua posição de cornerstone no ataque. A performance dele foi um espetáculo de velocidade, técnica e finalização, fatores que sempre o caracterizaram desde que emergiu no cenário internacional. A imprensa e os fãs agora discutem abertamente sua capacidade de superar todos os anteriores.

Enquanto Lionel Messi, que também poderia ter brigado pelo recorde em 2026, já tem 38 anos e não é mais um candidato ativo, Mbappé, no auge de seus poderes, é o principal candidato a se tornar o novo rei dos artilheiros de Copas. A próxima edição, em 2026, co-sediada por EUA, Canadá e México, será a próxima grande oportunidade para ele buscar a marca de Klose.

Se mantiver a média de gols por jogo em Copas que possui até agora, a conquista parece altamente provável. Portanto, a marca de 14 gols não é apenas um número, mas um testemunho da devastadora eficácia de Mbappé no maior palco do futebol, e sua juventude relativíssima ao atingi-la adiciona uma camada extra de fascínio à sua trajetória, que parece fadada a quebrar ainda mais recordes





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