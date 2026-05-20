Vale a pena ler sobre o fascinante saga do primeiro cosmonauta a voar mais de um ano em espaço e se tornar 'Cidadão de Honra' pela sua arriesgada persistência durante a transição geopolítica.
Originalmente, o voo orbitário de Krikalev foi destinado a seguir o cronograma padrão de missões da época na Mir . A decisão foi motivada por ajustes operacionais.
Dois voos em preparação foram reduzidos a apenas um, exigindo que o engenheiro permanecesse em órbita a aguardar a próxima tripulação, previsto apenas para outubro daquele ano. Isso acabou prolongando sua jornada espacial muito além do planejado originalmente. Quando Krikalev finalmente retornou à Terra, a Alemanha pagou à Rússia US$ 24 milhões para enviá-lo, tornando-o um cidadão 'sem país'.
Pela sua resiliência e serviços prestados durante a transição geopolítica, o cosmonauta recebeu o título de 'Cidadão de Honra', acumulando um total de mais de um ano e cinco meses de experiência acumulada no espaço
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