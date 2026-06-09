Knicks e Spurs se enfrentam no Jogo 3 das Finais da NBA no Madison Square Garden

Com 2 a 0 na série, New York Knicks recebe San Antonio Spurs no Jogo 3 das Finais da NBA 2025/26, no Madison Square Garden. Saiba detalhes da partida, horário e onde assistir.

O Madison Square Garden , templo do basquete mundial, será o palco do Jogo 3 das Finais da NBA 2025/26 entre New York Knicks e San Antonio Spurs , nesta segunda-feira, 8 de junho, às 21h30 (horário de Brasília).

A série está 2 a 0 para os Knicks, que venceram os dois primeiros jogos em San Antonio e agora buscam abrir 3 a 0 diante de sua torcida. Para os Spurs, a partida tem sabor de decisão: uma derrota os colocaria em um abismo de 3 a 0, vantagem nunca revertida na história dos playoffs da NBA.

Já os Knicks, embalados por 13 vitórias consecutivas na pós-temporada, querem dar um passo gigante rumo ao título que não conquistam desde 1973. A campanha dos Knicks nesta pós-temporada tem sido histórica. Liderados por Jalen Brunson, que vem atuando em nível MVP, e com o garrafão formado por Karl-Anthony Towns e Josh Hart, a equipe novaiorquina mostra um basquete coletivo de alto nível. Mikal Bridges e OG Anunoby completam o quinteto titular, com defesa sufocante e ataques eficientes.

O técnico Tom Thibodeau conseguiu extrair o melhor de cada jogador, e a torcida do Garden promete fazer uma pressão ensurdecedora. Para os Spurs, a situação é delicada. Victor Wembanyama, a estrela franquia, terá que elevar seu jogo a outro patamar para conter o ímpeto dos Knicks. O pivô francês, que já é um dos melhores defensores da liga, precisará de ajuda de seus companheiros, como Devin Vassell e Keldon Johnson, para furar a defesa adversária.

O técnico Gregg Popovich, conhecido por seus ajustes táticos, deve preparar o time para um jogo de muita intensidade. Historicamente, o Madison Square Garden foi palco de momentos épicos das Finais da NBA. A última vez que os Knicks jogaram uma final em casa foi em 1999, quando perderam para o San Antonio Spurs por 4 a 1.

Agora, 27 anos depois, o cenário é inverso: os Knicks têm a vantagem e querem aproveitar o fator casa para liquidar a série. Para os Spurs, vencer fora de casa é uma necessidade urgente. A partida promete emoções do início ao fim, com jogadas espetaculares e uma atmosfera eletrizante. Os torcedores brasileiros podem acompanhar ao vivo pelos canais ESPN e Star+, com narração em português.

Não perca este confronto que pode definir os rumos do título da NBA





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